Malaysia ước thiệt hại 2 tỷ USD và 1.700 ca tử vong sớm do khói mù

Tầm nhìn giảm mạnh tại khu vực tháp kiểm soát không lưu của sân bay Kuala Lumpur do ô nhiễm khói bụi. Ảnh: TTXVN

Theo báo cáo “Mùa cháy rừng năm 2026 và tình trạng khói mù xuyên biên giới tại Malaysia” do Liên đoàn các nhà sản xuất Malaysia (FMM) ủy quyền thực hiện, hơn 2/3 trong số 86 cơ sở sản xuất tham gia khảo sát cho biết bị ảnh hưởng bởi khói mù. Trong đó, 26% ghi nhận gián đoạn hoạt động ở mức vừa hoặc nghiêm trọng.

Tại 59 cơ sở báo cáo chịu tác động, 81% ghi nhận nhân viên nghỉ ốm hoặc vắng mặt vì lý do sức khỏe tăng, 63% bị ảnh hưởng do trường học đóng cửa và 14% thiếu lao động. Hệ quả là 37% cơ sở ghi nhận sản lượng giảm, trong khi 27% phải tạm dừng ít nhất một hoạt động.

Về sức khỏe cộng đồng, báo cáo ước tính khoảng 1.600 trong tổng số 1.700 ca tử vong sớm có liên quan đến khói từ các đám cháy ngoài lãnh thổ Malaysia. Đây là ước tính thống kê, không phải số ca tử vong được xác định riêng lẻ.

FMM cảnh báo khói mù không chỉ là vấn đề môi trường mà còn đe dọa sức khỏe cộng đồng, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh kinh tế. Tuy nhiên, báo cáo lưu ý khảo sát chưa đại diện cho toàn ngành sản xuất Malaysia do phần lớn phản hồi đến từ 2 bang Selangor và Penang.