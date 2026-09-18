Malaysia triệu tập những ngôi sao hàng đầu cho FIFA ASEAN Cup 2026

Trong một tuyên bố được đưa ra vào tối thứ Năm, Tan Cheng Hoe đã kêu gọi những trụ cột giàu kinh nghiệm của đội tuyển Malaysia, chỉ giữ lại năm cầu thủ từ đội hình thử nghiệm 25 người được sử dụng tại Hyundai Asean Cup vừa qua.

Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe chỉ giữ lại năm cầu thủ - Azri Ghani, Ubaidullah Shamsul Fazili, Sergio Aguero, G. Pavithran và Faris Danish Asrul - từ giải đấu vừa qua và tạo điều kiện cho các trụ cột của đội tuyển Malaysia trở lại đội tuyển quốc gia.

Huấn luyện viên tạm quyền đội tuyển quốc gia Malaysia, Tan Cheng Hoe đã triệu tập một đội hình mạnh gồm 23 cầu thủ cho FIFA ASEAN Cup sắp tới tại Indonesia. Ảnh: NSTP/ AZIAH AZMEE

Câu Lạc bộ Johor Darul Ta'zim (JDT) chiếm ưu thế trong danh sách đội tuyển Malaysia, với chín cầu thủ thường xuyên đá chính cùng tài năng trẻ Faris Danish từ đội dự bị.

Trong số những cái tên nổi bật được nhắc đến có tiền đạo xuất sắc Bergson da Silva, tiền vệ cánh tài năng Arif Aiman Hanapi và tiền vệ Stuart Wilkin.

Bên cạnh đó, là một loạt cầu thủ chất lượng đang thi đấu ở nước ngoài, bao gồm trụ cột của Cerezo Osaka Dion Cools, tiền đạo Fergus Tierney (PAC Omonia 29M) đang thi đấu tại Síp, hậu vệ Daniel Ting của Ratchaburi và Sergio Aguero của PSM Makassar. Cùng đó là hai ngôi sao Faisal Halim và “sát thủ” Romel Morales tạo ra hàng công giàu sức tấn công của đội tuyển Malaysia.

FIFA ASEAN Cup sẽ diễn ra từ ngày 25/9 đến ngày 5/10, đội tuyển quốc gia Malaysia phải đối mặt với thời gian chuẩn bị ngắn và áp lực cao. Sau một ngày tập huấn tập trung tại địa phương vào thứ Hai (21/9), đội tuyển Malaysia sẽ khởi hành đến Jakarta vào thứ Ba để đối mặt với những thử thách ở FIFA ASEAN Cup 2026.

Đội tuyển Malaysia (hạng 136 thế giới) nằm chung bảng A với chủ nhà Indonesia (hạng 118), Singapore (hạng 148) và Bangladesh (hạng 181). Bảng B sẽ chứng kiến sự tranh tài của Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Pakistan.

Danh sách đội tuyển Maylaysia tại FIFA ASEAN Cup 2026:

Thủ môn: Ahmad Syihan Hazmi Mohamed (Johor Darul Ta'zim), Haziq Nadzli (Thành phố Kuching), Azri Ghani (Negeri Sembilan)

Hậu vệ: Dion Cools (Cerezo Osaka), Daniel Ting (Ratchaburi), Brad Tapp (Johor Darul Ta'zim), La'Vere Corbin-Ong (Johor Darul Ta'zim), Syahmi Safari (Johor Darul Ta'zim), Faris Danish Asrul (Johor Darul Ta'zim II), Quentin Cheng (Selangor), Ubaidullah Shamsul Fazili (Terengganu)

Tiền vệ: Stuart Wilkin (Johor Darul Ta'zim), Nathaniel Shio Hong Wan (Johor Darul Ta'zim), Manuel Hidalgo (Johor Darul Ta'zim), Nooa Laine (Selangor), Nazmi Faiz Mansor (Thành phố Kuching), Sergio Aguero (PSM Makassar)

Tiền đạo: Arif Aiman Hanapi (Johor Darul Ta'zim), Bergson da Silva (Johor Darul Ta'zim), Faisal Halim (Selangor), Romel Morales (Terengganu), Pavithran Gunalan (Terengganu), Fergus Tierney (PAC Omonia 29M)