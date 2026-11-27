Bộ trưởng Nội vụ Saifuddin Nasution Ismail phát biểu tại Hạ viện Malaysia ngày 26/11. Ảnh: TTXVN phát

Cảnh sát Malaysia vừa triệt phá một đường dây buôn lậu ma túy quy mô lớn, bị cáo buộc lợi dụng các cơ sở và phương tiện hàng không quân sự để vận chuyển trái phép khoảng 3 tấn ma túy đá, trị giá 156 triệu ringgit (RM), tương đương khoảng 37,9 triệu USD. Đáng chú ý, đường dây này có sự tham gia của một số quân nhân thuộc Không quân Hoàng gia Malaysia (RMAF).

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, phát biểu trước Quốc hội ngày 26/11, Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Saifuddin Nasution Ismail cho biết, theo kết quả điều tra tình báo, đường dây đã thực hiện 21 vụ giao dịch ma túy thông qua các cơ sở hàng không quân sự tại bang Sabah và vùng lãnh thổ liên bang Labuan kể từ tháng 8/2024.

Trong đó, một nhánh tại thành phố Tawau (bang Sabah) liên quan đến 7 vụ vận chuyển 1,8 tấn ma túy đá, trị giá khoảng 93 triệu RM; nhánh tại Labuan liên quan đến 14 vụ, với 1,2 tấn ma túy, trị giá khoảng 63 triệu RM.

Bộ trưởng Saifuddin Nasution cho biết cảnh sát bắt đầu thu thập thông tin tình báo về hoạt động của đường dây từ tháng 1/2026, sau đó chia sẻ kết quả với lực lượng vũ trang trong tháng 9 và tháng 10. Trên cơ sở đó, các chiến dịch truy quét được tiến hành trong hai ngày 17 và 19/11, với sự phối hợp giữa cảnh sát và bộ phận điều tra của RMAF.

Theo thông tin do cảnh sát công bố, tổng cộng 13 người đã bị bắt giữ, gồm 7 sĩ quan và quân nhân RMAF cùng 6 dân thường. Lực lượng chức năng thu giữ 96,64 kg ma túy đá, trị giá khoảng 4,83 triệu RM, cùng 6,98 kg hóa chất dạng lỏng. Trước đó, trong đợt kiểm tra hành lý định kỳ tại căn cứ không quân Subang, gần thủ đô Kuala Lumpur, nhà chức trách phát hiện ma túy được cất giấu trong 5 túi xách và một chiếc hộp chuẩn bị đưa lên máy bay quân sự. Phát hiện này đã dẫn đến các cuộc truy quét mở rộng tại thung lũng Klang, Labuan và bang Sabah.

Cảnh sát Malaysia cho biết đã xác định được danh tính đối tượng cầm đầu đường dây nhưng người này hiện vẫn đang lẩn trốn. 6 nghi phạm, gồm 3 sĩ quan không quân và 3 dân thường, dự kiến bị truy tố theo Mục 39B của Đạo luật Ma túy nguy hiểm năm 1952. 7 nghi phạm còn lại sẽ bị xử lý theo Đạo luật về các biện pháp phòng ngừa đặc biệt đối với ma túy.

Bộ trưởng Saifuddin Nasution nhấn mạnh cuộc điều tra sẽ tiếp tục được mở rộng nhằm làm rõ vai trò của từng cá nhân, cũng như xác định những đối tượng đứng sau việc tài trợ và tổ chức hoạt động buôn lậu.

Ông khẳng định mọi cá nhân liên quan, không phân biệt cấp bậc hay chức vụ, đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu bị xác định có hành vi phạm tội. Bộ trưởng cũng cảnh báo vụ việc có thể hé lộ một mạng lưới tội phạm có tổ chức rộng lớn hơn, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và tính liêm chính của các cơ quan an ninh, quốc phòng Malaysia.