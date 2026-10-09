Malaysia thúc đẩy sự gắn kết của Myanmar trong ASEAN

Tổng thống Min Aung Hlaing (trái) và Thủ tướng Anwar Ibrahim (phải) tại Đối thoại hợp tác Malaysia - Myanmar. Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Malaysia/TTXVN phát

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing nhân chuyến thăm chính thức Malaysia ngày 7-8/10, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim nhấn mạnh hai nước cần củng cố hợp tác trên cơ sở những quan hệ đã được xây dựng lâu dài. Ông cho biết hoạt động kinh tế song phương tăng hơn 140% so với cùng kỳ năm 2025, cho thấy tiềm năng hợp tác đáng kể.

Thủ tướng Anwar khẳng định Malaysia coi trọng vai trò của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và hoan nghênh cam kết của Myanmar hợp tác với các bên nhằm ngăn chặn bạo lực leo thang. Malaysia mong muốn duy trì quan hệ song phương ở mức độ cao, đồng thời thúc đẩy sự tham gia của Myanmar vào cộng đồng ASEAN. Theo ông, chuyến thăm của Tổng thống Min Aung Hlaing tới Malaysia không chỉ quan trọng với Malaysia và Myanmar mà với cả khu vực. Kể từ khi nhậm chức tháng 4 vừa qua, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing đã thăm một loạt quốc gia ASEAN như Lào, Thái Lan, Việt Nam, Campuchia.

Về phần mình, Tổng thống Min Aung Hlaing cho biết hai bên đã trao đổi về hợp tác nghị viện, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, khoa học - công nghệ, phòng chống ma túy và kết nối nhân dân. Hai nước cũng nhất trí thúc đẩy quan hệ ngoại giao, bổ nhiệm lại đại sứ và mở rộng hợp tác kinh tế.

Hai bên cam kết phối hợp bảo đảm an toàn, quyền lợi và an sinh xã hội cho người lao động Myanmar tại Malaysia, đồng thời tạo điều kiện để lao động di chuyển qua các kênh hợp pháp. Malaysia và Myanmar cũng sẽ đẩy nhanh việc hồi hương những người bị giam giữ tại các cơ sở dành cho người nhập cư ở Malaysia đã được xác minh là công dân Myanmar.

Tổng thống Min Aung Hlaing bày tỏ tin tưởng các cuộc tiếp xúc cấp cao sẽ góp phần củng cố tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, đồng thời mời Thủ tướng Anwar Ibrahim thăm Myanmar.