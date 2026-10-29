Malaysia thúc đẩy sớm hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Mohamed Khaled Nordin (ngoài cùng bên phải) tại ADMM+ ngày 29/10. (Nguồn: The Star)

Báo The Star đưa tin, phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 13 ở Cebu, Philippines, ngày 29/10, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Mohamed Khaled Nordin nhấn mạnh, các bên cần kiềm chế, tránh những hành động làm gia tăng căng thẳng và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Theo ông, một Bộ quy tắc ứng xử có ý nghĩa thực chất là yếu tố thiết yếu để củng cố lòng tin, ngăn ngừa những tính toán sai lầm và bảo vệ hòa bình trong khu vực, nói rõ: “Không quốc gia nào có lợi từ một cuộc xung đột ở Biển Đông”.

Ông Mohamed Khaled cũng nhấn mạnh cần tôn trọng và duy trì sự đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN, đặc biệt trong quan hệ giữa khối với các đối tác đối thoại.

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia nhận định, ADMM+ phản ánh niềm tin của ASEAN rằng đối thoại và hợp tác, thay vì loại trừ và đối đầu, là con đường triển vọng nhất để duy trì hòa bình lâu dài. “Cũng như ASEAN tôn trọng lợi ích và quan điểm của các đối tác mở rộng, chúng tôi mong muốn mỗi quốc gia thành viên ASEAN đều nhận được sự tôn trọng tương tự, không có ngoại lệ”, ông nói.

Người đứng đầu ngành quốc phòng Malaysia cho rằng, môi trường an ninh quốc tế ngày càng bất định, với sự cạnh tranh chiến lược, căng thẳng địa chính trị và các cuộc xung đột tại nhiều nơi trên thế giới, mang lại những bài học quan trọng cho ASEAN. Một trong những bài học đó là khi đối thoại nhường chỗ cho đối đầu, còn luật pháp, các chuẩn mực và tổ chức quốc tế bị xem nhẹ, hậu quả sẽ vượt xa phạm vi những bên trực tiếp liên quan.

Ông kêu gọi ASEAN rút kinh nghiệm từ những diễn biến này, tiếp tục duy trì đoàn kết, kiềm chế và bảo vệ hòa bình, ổn định mà khối đã nỗ lực xây dựng.

Theo ông Mohamed Khaled, sức mạnh của ASEAN không nằm ở việc không có bất đồng, mà ở khả năng xử lý khác biệt thông qua đối thoại, tham vấn, tôn trọng lẫn nhau và đồng thuận. Các nguyên tắc không can thiệp, tôn trọng chủ quyền, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và tuân thủ luật pháp quốc tế đã giúp ASEAN vượt qua những giai đoạn khó khăn.

Đề cập các công nghệ mới nổi, ông cho rằng, trí tuệ nhân tạo (AI) mở ra cơ hội tăng cường hợp tác quốc phòng, song cũng đặt ra những rủi ro và thách thức mới.

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia kêu gọi các đối tác tiếp tục hỗ trợ ASEAN theo hướng thiết thực, đáp ứng những ưu tiên của khối, nâng cao năng lực của các nước thành viên và tăng cường khả năng chống chịu chung.