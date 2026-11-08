Malaysia thúc đẩy hợp tác đồng sản xuất và phát triển công nghệ quốc phòng với Thổ Nhĩ Kỳ

Ông Ahmad Zahid Hamidi, đồng thời là Bộ trưởng Phát triển Nông thôn và Khu vực Malaysia, nhận định chuyên môn của Thổ Nhĩ Kỳ trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng có tính bổ trợ cho thế mạnh của Malaysia về điện tử và sản xuất công nghệ cao. Theo ông, hai nước có nhiều tiềm năng tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này, không chỉ ở khâu sản xuất mà còn trong bảo dưỡng, tích hợp các hệ thống và nghiên cứu, phát triển công nghệ chung.

Phó Thủ tướng Malaysia nhấn mạnh hợp tác quốc phòng giữa hai nước phản ánh sự tin cậy lẫn nhau, đồng thời cho biết chương trình thiết bị bay không người lái (UAV) ANKA và dự án tàu thực hiện nhiệm vụ ven biển (LMS) Batch 2 đã tạo nền tảng quan trọng cho quan hệ đối tác quốc phòng dài hạn.

Theo ông Ahmad Zahid Hamidi, các hệ thống quân sự hiện đại không chỉ đơn thuần là những nền tảng hoặc trang thiết bị mà còn cần được hỗ trợ bởi đội ngũ nhân lực có trình độ, chuyên môn kỹ thuật và cơ sở hạ tầng bảo dưỡng đáng tin cậy. Vì vậy, hai bên cần ưu tiên xây dựng các chương trình hợp tác thiết thực trong sản xuất linh kiện, bảo dưỡng và tích hợp hệ thống trước khi tiến tới phát triển công nghệ chung khi có đủ điều kiện.

Đáng chú ý, lãnh đạo Malaysia nhấn mạnh yêu cầu các doanh nghiệp trong nước phải được tiếp cận thực chất với công nghệ và chuyên môn của đối tác Thổ Nhĩ Kỳ. Mục tiêu của Kuala Lumpur không chỉ là tiếp nhận trang thiết bị mà còn từng bước hình thành năng lực tự phát triển, bảo dưỡng và cải tiến các công nghệ này. Đây được xem là hướng đi nhằm tăng cường nền tảng công nghiệp quốc phòng trong nước, đồng thời nâng cao khả năng tham gia sâu hơn của doanh nghiệp Malaysia vào chuỗi sản xuất và cung ứng quốc phòng.