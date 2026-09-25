Malaysia đã cho thấy sự vượt trội về chất lượng đội hình trước Bangladesh. Sức ép được đội bóng áo vàng tạo ra từ rất sớm và liên tiếp.

Malaysia thắng đậm trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026 (Ảnh: FAM)

Đến phút 18, hàng thủ đội bóng Nam Á bị đánh bại bởi một đường chuyền bổng có độ chính xác cao của Nooa Laine. Arif Aiman thoát xuống, xử lý bình tĩnh trước khi dứt điểm đánh bại Srabon, đưa Malaysia vượt lên dẫn 1-0.

Bàn thua càng khiến Bangladesh gặp khó trong việc triển khai thế trận. Đội bóng này gần như không tạo được sức ép đáng kể về phía khung thành Malaysia, trong khi hàng thủ liên tục phải chống đỡ những pha lên bóng có tốc độ của đối phương.

Phút 38, Bangladesh tiếp tục mắc sai lầm ngay trước vòng cấm. Arif Aiman nhanh chóng tận dụng cơ hội, tung cú dứt điểm gọn gàng để hoàn tất cú đúp, đồng thời giúp Malaysia bước vào giờ nghỉ với lợi thế 2-0.

Sau giờ nghỉ, Malaysia không có dấu hiệu giảm tốc. Đội bóng áo vàng tiếp tục duy trì quyền kiểm soát và tìm kiếm bàn thắng thứ ba.

Phút 52, sau một pha phối hợp sắc nét ở khu vực trung lộ, tiền đạo tân binh mới nhập tịch Bergson thoát xuống và tung cú dứt điểm hiểm hóc, nâng tỉ số lên 3-0. Khoảng cách an toàn giúp Malaysia càng thoải mái trong việc triển khai thế trận.

Trong phần còn lại của trận đấu, Malaysia tiếp tục tạo thêm một số cơ hội đáng chú ý. Phút 82, Fergus Tierney tung cú sút từ xa khiến khung thành Bangladesh chao đảo khi bóng tìm đến xà ngang. Trước đó, Sergio Hidalgo cũng có cơ hội ghi bàn nhưng dứt điểm đưa bóng đi vọt xà trong vòng cấm.

Chung cuộc, Malaysia giành chiến thắng 3-0 trước Bangladesh và có màn ra quân đầy thuyết phục tại FIFA ASEAN Cup 2026. Ba điểm cùng hiệu số thuận lợi giúp "Những chú hổ Mã Lai" có khởi đầu đáng chú ý trong bảng A, nơi còn có sự góp mặt của chủ nhà Indonesia.

Sau trận đấu với Bangladesh, Malaysia sẽ bước vào thử thách đáng chú ý nhất ở vòng bảng khi chạm trán Indonesia ngày 28-9. Đây cũng là trận đấu có ý nghĩa quyết định với cuộc đua tại bảng A.