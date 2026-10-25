Malaysia sẵn sàng chi hơn 11 tỷ USD mỗi năm trợ giá nhiên liệu

Một trạm xăng dầu của Petronas tại Kuala Lumpur. (Ảnh: Bình Thanh/TTXVN)

Chính phủ Malaysia cho biết sẵn sàng gánh vác chi phí trợ giá nhiên liệu tăng cao, có thể lên tới 45 tỷ ringgit (khoảng 11,2 tỷ USD)/năm trong bối cảnh giá dầu thô thế giới tăng vọt, thay vì chuyển gánh nặng này sang cho người dân thông qua việc tăng giá nhiên liệu.

Thủ tướng Anwar Ibrahim khẳng định chính phủ vẫn cam kết duy trì trợ giá xăng cho người dân, bất chấp việc giá dầu thô quốc tế đã leo thang lên ngưỡng từ 120 USD/thùng đến 130 USD/thùng.

Ông cho biết động thái này nhằm bảo vệ người dân, đặc biệt là các nhóm thu nhập thấp và trung bình, trước tác động của tình trạng giá nhiên liệu toàn cầu tăng cao cũng như áp lực chi phí sinh hoạt đối với các hộ gia đình.

Ông Anwar nhấn mạnh: “Nếu giá dầu tiếp tục tăng mạnh, chi phí mà chính phủ phải gánh chịu có thể lên tới khoảng 42-45 tỷ ringgit (khoảng 10,5-11,2 tỷ USD)/năm. Nếu điều chỉnh giá nhiên liệu theo thị trường, người dân sẽ phải trả thêm ít nhất 2 lần. Chính phủ nên là bên gánh vác thay vì để người dân phải chịu gánh nặng này."

Theo người đứng đầu chính phủ Malaysia, giá dầu thô toàn cầu đã tăng gần gấp đôi so với mức khoảng 70 USD/thùng trước đây, khiến nhiều quốc gia phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn về chi phí sinh hoạt.

Tuy nhiên, ông khẳng định chính phủ đã chọn cách tiếp tục chi trả phần lớn chi phí trợ giá nhiên liệu, nhằm ngăn chặn tình trạng giá xăng dầu tăng vọt, nếu giá được thả nổi theo cơ chế thị trường.

Ông Anwar cũng bác bỏ quan điểm cho rằng các khoản trợ cấp hào phóng khiến người dân trở nên quá phụ thuộc vào sự hỗ trợ của chính phủ, đồng thời nhấn mạnh rằng các chính sách cần phải cân nhắc đến thực tế đời sống của những hộ gia đình có thu nhập thấp.

Chính phủ Malaysia khẳng định sẽ tiếp tục cân bằng giữa nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và trách nhiệm đảm bảo rằng sự tiến bộ của quốc gia phải mang lại mức sống tốt hơn cũng như phúc lợi cao hơn cho người dân.

Theo ông Anwar, thành công kinh tế của đất nước không nên chỉ được đo lường bằng các chỉ số tăng trưởng, đầu tư hay thương mại, mà còn phải dựa trên những lợi ích thiết thực giúp cải thiện mức sống và phúc lợi của người dân.

Ông nhấn mạnh các nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - bao gồm cả việc làm chủ các công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo (AI) và chất bán dẫn - phải song hành với việc giải quyết các nhu cầu cơ bản của người dân, đặc biệt là về chi phí sinh hoạt, giáo dục, y tế và cơ hội việc làm./.