Malaysia ra mắt cổng thông tin SEA Games 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 10/11, phát biểu tại buổi họp báo ra mắt cổng thông tin chính thức của SEA Games 2027, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Mohammed Taufiq Johari cho biết Malaysia coi trọng việc tuân thủ các tiêu chuẩn an ninh đã được thiết lập để bảo vệ cổng thông tin này khỏi các mối đe dọa trên mạng trong suốt thời gian diễn ra Đại hội Thể thao và đảm bảo an toàn khi truy cập. Bộ trưởng Mohammed Taufiq Johari nhấn mạnh Malaysia muốn đảm bảo trang web đang phát triển có khả năng chống chịu trước các cuộc tấn công mạng và các mối đe dọa khác.

Bộ trưởng Johari cũng cho biết trang web được trang bị tính năng cập nhật theo thời gian thực, cho phép hiển thị kết quả thi đấu và bảng tổng sắp huy chương ngay sau khi một cuộc thi đấu kết thúc. Ông khẳng định trang web được thiết kế thân thiện với người dùng cũng như với phương tiện truyền thông và dễ dàng truy cập đối với mọi người. Ông nhấn mạnh, quan trọng nhất là không được có bất kỳ sự chậm trễ hoặc vấn đề không mong muốn nào.

Trang web chính thức của SEA Games 2027 do nước chủ nhà Malaysia thiết kế có tên miền www.seagamesmalaysia2027.org. Đây là nền tảng kỹ thuật số chính để tăng cường việc phổ biến thông tin về việc Malaysia đăng cai SEA Games lần thứ 34, dự kiến diễn ra từ ngày 18-29/9, và Đại hội Thể thao Người khuyết tật ASEAN (ASEAN Para Games) lần thứ 14 dự kiến diễn ra từ ngày 17-23/10/2027. SEA Games 34 với 473 nội dung thi đấu sẽ được tổ chức tại 4 địa điểm trên khắp Malaysia gồm thủ đô Kuala Lumpur, các bang Sarawak, Johor và Penang.