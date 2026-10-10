Malaysia: Ô nhiễm không khí nghiêm trọng, nhiều trường học phải đóng cửa
Tình trạng ô nhiễm không khí tại Malaysia tiếp tục diễn biến nghiêm trọng khi số khu vực có chỉ số ô nhiễm không khí (API) vượt ngưỡng 180 tăng lên, buộc nhiều trường học tại các bang và vùng lãnh thổ liên bang phải đóng cửa.
Cục Môi trường Malaysia (DOE) cho biết, tính đến 14h ngày 9/10/2026, cả nước có 9 trạm quan trắc ghi nhận chỉ số API trên 180, tăng so với 7 trạm vào sáng cùng ngày. Trong tổng số 68 trạm quan trắc, có 37 trạm ghi nhận chất lượng không khí ở mức "không lành mạnh" (API từ 101-200), 31 trạm ở mức "trung bình" và không có trạm nào ghi nhận chất lượng không khí ở mức tốt.
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/malaysia-o-nhiem-khong-khi-nghiem-trong-nhieu-truong-hoc-phai-dong-cua-20261010113240428.htm