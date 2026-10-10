Malaysia: Ô nhiễm không khí nghiêm trọng, nhiều trường học phải đóng cửa

Cục Môi trường Malaysia (DOE) cho biết, tính đến 14h ngày 9/10/2026, cả nước có 9 trạm quan trắc ghi nhận chỉ số API trên 180, tăng so với 7 trạm vào sáng cùng ngày. Trong tổng số 68 trạm quan trắc, có 37 trạm ghi nhận chất lượng không khí ở mức "không lành mạnh" (API từ 101-200), 31 trạm ở mức "trung bình" và không có trạm nào ghi nhận chất lượng không khí ở mức tốt.

Khói mù bao trùm các toà nhà ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 9/10/2026.

Khói mù bao trùm hai tòa tháp Petronas ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 9/10/2026, trong bối cảnh tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng khiến nhiều trường học tại một số bang, thủ đô Kuala Lumpur và trung tâm hành chính Putrajaya phải đóng cửa.

Một trường học phải đóng cửa do ô nhiễm không khí tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 9/10/2026.