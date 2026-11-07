Malaysia mở rộng cơ hội học tập cho sinh viên Việt Nam

11,4 triệu học bạ số và hơn 900.000 văn bằng đã được đồng bộ lên VNeID. Cùng với việc đẩy mạnh số hóa, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với Bộ Công an làm sạch, xác thực hàng chục triệu dữ liệu, hướng tới sử dụng giấy tờ điện tử, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người học và người dân.