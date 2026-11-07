Malaysia mở rộng cơ hội học tập cho sinh viên Việt Nam
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc mở rộng cơ hội tiếp cận nền giáo dục tiên tiến, chất lượng cao đang trở thành nhu cầu của nhiều sinh viên Việt Nam. Bên cạnh những điểm đến du học truyền thống, Malaysia đang nổi lên như một lựa chọn hấp dẫn nhờ môi trường học tập quốc tế, chương trình đào tạo đa dạng và chi phí hợp lý.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/malaysia-mo-rong-co-hoi-hoc-tap-cho-sinh-vien-viet-nam-246261107090218231.htm