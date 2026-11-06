Malaysia lấy chất lượng sống làm thước đo quy hoạch đô thị

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim công bố các đề án tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, phát biểu tại buổi lễ diễn ra tại thành phố Petaling Jaya ngày 4-11, Thủ tướng Anwar Ibrahim nhấn mạnh: Trong quá trình phát triển đô thị, thay vì chỉ tập trung vào các tòa nhà và cơ sở hạ tầng hiện đại, cần phải giữ giá trị nhân văn làm cốt lõi. Theo ông, sự thành công của quy hoạch phải được đo lường bằng việc cải thiện thực tế đời sống của tầng lớp bình dân và cộng đồng yếu thế. Thủ tướng kêu gọi các nhà hoạch định tập trung phát triển nhà ở xã hội, không gian xanh, các khu chợ/quầy hàng rong - nơi phục vụ đến 80% nhu cầu của người dân - và cơ sở hạ tầng cho người cao tuổi, người khuyết tật. Ông cảnh báo các cấp lãnh đạo địa phương không được để vấn nạn tham nhũng, lạm quyền hay sự chậm trễ trong khâu thực thi làm mất đi ý nghĩa của công tác quy hoạch. Bên cạnh đó, việc áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số là cần thiết để cạnh tranh nhưng không được đánh đổi bằng đạo đức và giá trị con người.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Anwar Ibrahim đã chính thức công bố 2 đề án chiến lược RFN5 và DPN3. Các đề án này đóng vai trò kim chỉ nam cho công tác quy hoạch phát triển không gian vật lý quốc gia phù hợp với lộ trình phát triển tổng thể của Malaysia, các mục tiêu phát triển bền vững (SDG) năm 2030 và chương trình nghị sự đô thị mới. Mục tiêu nhằm nâng cao vị thế của Malaysia trong nhóm 30 nền kinh tế lớn nhất thế giới (đang xếp thứ 15, với mục tiêu lọt vào tốp 10), đồng thời đảm bảo sự bền vững về môi trường và phúc lợi cho người dân.

Theo Bộ trưởng Nhà ở và Chính quyền địa phương Nga Kor Ming, tỷ lệ đô thị hóa ở Malaysia đã tăng từ 28% năm 1970 lên 78,5% hiện nay. Dự kiến tỷ lệ này sẽ vượt mức 85% vào năm 2040, đồng nghĩa với việc hơn 80% dân số nước này sẽ sinh sống tại các khu vực đô thị. Do vậy, công tác quy hoạch đô thị sẽ chú trọng vào các tiện ích công cộng, sự thuận tiện trong di chuyển hằng ngày, không gian công cộng an toàn, cũng như nhu cầu của người cao tuổi và người khuyết tật thông qua cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm.

Tại buổi lễ, trong khuôn khổ Giải thưởng Quy hoạch đô thị Malaysia 2026, Chính phủ Malaysia đã trao 52 giải thưởng đô thị thông minh và phát triển bền vững cho các hội đồng thành phố tiêu biểu.