Malaysia lập kỳ tích cho Đông Nam Á ở U15 World Cup

U15 Malaysia gây ấn tượng tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026. Ảnh: FAM.

Với 3 trận toàn thắng liên tiếp, đội bóng trẻ xứ cọ dầu hiện là đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á duy trì được thành tích hoàn hảo sau những lượt trận mở màn. Ở lượt trận thứ ba bảng H diễn ra tối 25/10, các học trò của ông Maniam tiếp tục phô diễn sức mạnh vượt trội khi đè bẹp U15 Ethiopia với tỷ số đậm 5-0. Ngay từ phút thứ 4, Danny Firas Musleyadi đã đưa đại diện Đông Nam Á vươn lên dẫn trước.

Bước sang hiệp hai, thế trận hoàn toàn thuộc về Malaysia khi Aqheef Haiqal Koko ghi liên tiếp hai bàn ở phút 21 và 23, trước khi chân sút Iman Lutfi Zairol Hisham hoàn tất cú đúp ở các phút 29 và 39 để khép lại chiến thắng tưng bừng.

Trước màn hủy diệt Ethiopia, U15 Malaysia đã có màn chào sân thuyết phục bằng hai chiến thắng cùng tỷ số 3-1 trước U15 Dominica và đại diện sừng sỏ Tây Á U15 Syria. Đáng chú ý, tiền đạo Iman Lutfi đang chứng minh anh là một trong những ngòi nổ nguy hiểm nhất giải đấu khi sở hữu tới 4 pha lập công chỉ trong hai trận gần nhất.

Sau 3 lượt trận, U15 Malaysia giành trọn vẹn 9 điểm, ghi tới 11 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần. Dẫu vậy, hiệu số bàn thắng bại (+9) vẫn khiến đại diện Đông Nam Á tạm đứng sau U15 Mexico (+13) trên bảng xếp hạng bảng H.

Ngày 26/10 sẽ là thời điểm mang tính bước ngoặt khi U15 Malaysia lần lượt chạm trán Hungary và đặc biệt là trận đối đầu trực tiếp với U15 Mexico. Đây được xem là trận “chung kết bảng” nhằm tranh tấm vé duy nhất tiến thẳng vào Nhóm A, nhóm thi đấu tranh cúp vô địch thế giới.

Màn trình diễn thăng hoa của Malaysia càng gây ấn tượng mạnh khi đặt cạnh 10 đại diện còn lại của khu vực Đông Nam Á. Trong khi U15 Malaysia độc chiếm mạch toàn thắng, các đội bóng láng giềng có kết quả phân hóa rõ rệt.

U15 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của ông Hoàng Anh Tuấn cũng có màn thể hiện đáng khích lệ. Dù sảy chân 3-6 trước U15 Bosnia & Herzegovina ngày ra quân, đội bóng áo đỏ đã nhanh chóng vực dậy bằng hai chiến thắng liên tiếp trước U15 Brunei (6-0) và U15 Mauritius (4-1).

U15 Thái Lan và U15 Myanmar cũng sở hữu 6 điểm sau 3 trận. U15 Indonesia có 4 điểm, U15 Lào giành 1 điểm, trong khi các đại diện của Singapore, Philippines, Campuchia, Brunei và Timor-Leste đều chưa có điểm số nào.

FIFA U15 World Cup & Festival 2026 là giải đấu mang tính đột phá khi lần đầu tiên FIFA tổ chức sân chơi cho lứa tuổi U15 từ ngày 24 đến 30/10 tại Azerbaijan. Giải quy tụ tới 189 đội tuyển, áp dụng thể thức bóng đá 8 người (mỗi hiệp 20 phút). Các đội chia thành 32 bảng đá vòng tròn để phân nhánh thứ hạng, trong đó chỉ có những đội đứng đầu bảng mới có quyền tranh chức vô địch chung cuộc.

Với phong độ và sự tự tin hiện tại, U15 Malaysia đang đứng trước cơ hội lịch sử để trở thành lá cờ đầu của bóng đá Đông Nam Á hiên ngang góp mặt ở nhóm tranh cúp vàng toàn cầu.

Highlights Việt Nam 0-1 Malaysia Chiều 5/10, tuyển Việt Nam nhận thất bại trước Malaysia với tỷ số 0-1 tại trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026.