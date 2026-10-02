Malaysia kiện tăng thời gian bù giờ trận Indonesia - Bangladesh

“FIFA cần làm rõ cơ sở, quy trình và các tình huống dẫn đến sự thay đổi về thời gian bù giờ”, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) nêu trong yêu cầu chính thức gửi cơ quan quản lý bóng đá thế giới.

Thực tế, quyết định điều chỉnh thời gian bù giờ ở trận Indonesia gặp Bangladesh đã ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua giành vé chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.

Trong thông báo ngày 2/10, FAM nhấn mạnh thời gian thi đấu phải được quản lý chính xác, nhất quán để bảo đảm sự công bằng và tính minh bạch của giải. FAM đề nghị FIFA xem xét diễn biến sự việc, giải thích quy trình mà tổ trọng tài đã thực hiện cùng căn cứ để cộng thêm 5 phút cho Indonesia.

Phản ứng của Malaysia xuất phát từ đoạn kết đầy kịch tính ở lượt cuối bảng A. Đội bóng này thắng Singapore 6-0 và chờ kết quả trận đấu cùng giờ, trong khi Indonesia cần thắng Bangladesh với cách biệt ít nhất 7 bàn để giành ngôi đầu cùng tấm vé vào chung kết.

Khi chủ nhà nâng tỷ số lên 7-1 ở phút 90, trọng tài thứ tư Ohashi Yusuke thông báo 2 phút bù giờ. Ban huấn luyện và các cầu thủ Indonesia lập tức phản ứng, cho rằng thời gian này không đủ bù những lần trận đấu gián đoạn trong hiệp 2.

Trọng tài giơ biển thông báo trận Indonesia - Bangladesh có 2 phút bù giờ.

Chủ nhà Indonesia phản ứng, sau đó trận đấu được cộng thêm 5 phút, thành 7 phút bù giờ. Ảnh: Đức Đồng.

Đúng lúc tranh cãi diễn ra, Bangladesh rút ngắn tỷ số xuống 2-7, khiến Indonesia phải ghi thêm 2 bàn mới có thể vượt Malaysia. Sau đó, bảng bù giờ được điều chỉnh thành 7 phút.

Chủ nhà tận dụng cơ hội bằng pha đánh đầu của hậu vệ Kevin Diks và bàn thắng quyết định của tiền đạo Mitchell Baker, khép lại chiến thắng 9-2. Indonesia và Malaysia cùng có 7 điểm, hiệu số +9, nhưng đội chủ nhà giành vé nhờ ghi nhiều bàn hơn.

Sau trận, HLV John Herdman giải thích rằng hiệp 2 có nhiều lần VAR kiểm tra tình huống nên cần được bù giờ nhiều hơn. Theo nhà cầm quân người Anh, trọng tài thứ tư đã thừa nhận thông báo ban đầu có sai sót và điều chỉnh lại.

Lời giải thích ấy chưa làm Malaysia hài lòng, họ muốn FIFA làm rõ cách tổ trọng tài xử lý thời gian ở trận đấu quyết định ngôi đầu bảng.

Chiến thắng khó tin đưa chủ nhà Indonesia vào chung kết gặp Thái Lan ngày 5/10. Trước đó ít giờ, Malaysia sẽ đá trận tranh hạng 3 với đội nhì bảng B.