Trong thông báo hôm 25/11, MCMC cho biết mỗi vụ kiện yêu cầu Google bồi thường 300 triệu ringgit, bao gồm các khoản bồi thường thiệt hại chung, thiệt hại nghiêm trọng và thiệt hại mang tính răn đe.

Cơ quan này cho biết số tiền yêu cầu bồi thường nhằm bù đắp nguồn lực và nhân lực đáng kể đã phải huy động để xử lý hơn 50.000 nội dung trực tuyến độc hại, đồng thời tạo sức ép buộc các nền tảng công nghệ nâng cao trách nhiệm bảo vệ người dùng.

MCMC nhấn mạnh các vụ kiện phản ánh mức độ nghiêm trọng của những vi phạm bị cáo buộc, đồng thời nhằm thiết lập cơ chế răn đe đối với các tập đoàn công nghệ hoạt động tại Malaysia.

Malaysia kiện Google, đòi 146 triệu USD vì YouTube bị cáo buộc để lọt nội dung độc hại. Ảnh: Unsplash

Theo số liệu của MCMC, từ ngày 1/1 đến 28/10/2026, cơ quan này đã gửi 74.703 báo cáo về nội dung vi phạm tới YouTube. Trong đó, 99,8% liên quan đến hoạt động cờ bạc trực tuyến.

Tuy nhiên, chưa đến một nửa số báo cáo về cờ bạc nhận được phản hồi hoặc dẫn đến việc gỡ bỏ nội dung trong vòng 24 giờ. Gần 5.000 báo cáo không nhận được phản hồi, trong khi có 35 trường hợp phải mất hơn 90 ngày mới được xử lý.

Vụ kiện thứ hai tập trung vào việc YouTube tiếp tục đăng tải hoặc cho phép tái xuất hiện những nội dung bị cáo buộc sai sự thật và phỉ báng liên quan đến blogger chính trị Wan Muhammad Azri Wan Deris, được biết đến với biệt danh Papagomo.

Theo các tài liệu tòa án, MCMC cho rằng những nội dung này vẫn xuất hiện trên nền tảng bất chấp lệnh cấm tạm thời do Tòa án Tối cao Kuala Lumpur ban hành hồi tháng 6.

Cơ quan quản lý đề nghị tòa án yêu cầu Google tiếp tục đình chỉ tài khoản YouTube của blogger này, đồng thời gỡ bỏ những nội dung tương tự trong vòng 24 giờ, kể cả khi chúng được đăng lại thông qua tài khoản của bên thứ ba.

Phản hồi về các vụ kiện, người phát ngôn YouTube khẳng định nền tảng cam kết bảo đảm môi trường trực tuyến an toàn cho người dân Malaysia, đồng thời tôn trọng quyền tự do ngôn luận và tiếp cận thông tin.

Google và YouTube cho biết họ tuân thủ luật pháp tại những quốc gia đang hoạt động, xem xét các nội dung bị báo cáo vi phạm chính sách và đang phối hợp với Chính phủ Malaysia để giải quyết những vấn đề liên quan.

Hai vụ kiện Google diễn ra trong bối cảnh Malaysia đẩy mạnh các biện pháp buộc doanh nghiệp công nghệ chịu trách nhiệm pháp lý đối với nội dung xuất hiện trên nền tảng của họ.

Luật An toàn Trực tuyến của Malaysia có hiệu lực từ tháng 1/2026, yêu cầu các nền tảng kỹ thuật số bảo vệ người dùng trước những nội dung độc hại, bao gồm tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em, hành vi gian lận tài chính và bắt nạt trên mạng.

Tháng 6 vừa qua, Malaysia cũng áp dụng các quy định hạn chế độ tuổi sử dụng mạng xã hội, cấm trẻ em dưới 16 tuổi tự mở tài khoản trên những nền tảng như YouTube, Facebook, Instagram và TikTok.

Trước Google, MCMC từng khởi kiện dân sự Telegram vào tháng 6/2025 liên quan đến nội dung bị cáo buộc bất hợp pháp xuất hiện trên hai kênh của nền tảng này. Tháng 1/2026, cơ quan quản lý cũng tuyên bố có kế hoạch thực hiện các biện pháp pháp lý đối với mạng xã hội X của tỷ phú Elon Musk và công ty trí tuệ nhân tạo xAI, liên quan đến những lo ngại về an toàn của chatbot Grok.