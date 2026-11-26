Theo MCMC, hai vụ kiện nhằm xử lý những vi phạm mang tính hệ thống của Google trong việc thực hiện nghĩa vụ pháp lý và tuân thủ các điều kiện cấp phép về quản lý nội dung trực tuyến.

Ở mỗi vụ kiện, cơ quan quản lý Malaysia yêu cầu mức bồi thường khoảng 72,8 triệu USD, chia đều cho ba khoản gồm: 24,3 triệu USD tiền bồi thường thiệt hại thông thường, 24,3 triệu USD tiền bồi thường tăng nặng và 24,3 triệu USD tiền bồi thường mang tính răn đe.

Ảnh minh hoạ.

MCMC cho biết khoản yêu cầu bồi thường này nhằm bù đắp nguồn lực và nhân lực đáng kể mà cơ quan đã phải huy động để xử lý hơn 50.000 nội dung xấu độc, hệ quả bắt nguồn từ sự yếu kém trong khâu kiểm soát của Google. Động thái pháp lý cũng khẳng định tính nghiêm trọng của các vi phạm, qua đó buộc các tập đoàn công nghệ toàn cầu phải nâng cao trách nhiệm và ngăn chặn tình trạng tái diễn trong tương lai.

Vụ kiện thứ nhất tập trung vào cáo buộc Google không xử lý thỏa đáng hàng nghìn nội dung độc hại trên YouTube, chủ yếu liên quan đến cờ bạc trực tuyến và lừa đảo.

Theo số liệu từ MCMC, từ ngày 1/1 đến 28/10 năm nay, cơ quan này đã gửi tổng cộng 74.703 báo cáo vi phạm tới YouTube. Đáng chú ý, có tới 74.569 báo cáo (chiếm 99,8%) liên quan đến hoạt động cờ bạc trực tuyến.

Về tiến độ giải quyết, chỉ có 32.781 báo cáo cờ bạc nhận được phản hồi hoặc bị gỡ bỏ trong vòng một ngày, trong khi 4.950 trường hợp hoàn toàn bị phớt lờ. Ngoài ra, có 1.468 trường hợp mất hơn 30 ngày mới được xử lý và 35 trường hợp kéo dài tới hơn 90 ngày kể từ thời điểm gửi báo cáo. MCMC nhận định những con số này phản ánh quy mô đáng báo động của nội dung độc hại trên nền tảng cũng như sự chậm trễ kéo dài trong khâu tiếp nhận, xử lý.

Vụ kiện thứ hai liên quan đến cáo buộc Google thiếu các biện pháp chủ động và tuân thủ pháp luật sau khi tài khoản của Wan Muhammad Azri Wan Deris (thường được biết đến với biệt danh Papagomo) đăng tải lại các nội dung bị cấm trên YouTube. Đáng nói, những nội dung này hiện đang thuộc diện áp dụng lệnh cấm tạm thời do Tòa án Cấp cao Kuala Lumpur ban hành ngày 19/6 vừa qua.

Malaysia kiện Google, đòi bồi thường 145,6 triệu USD.

Cơ quan quản lý Malaysia nhấn mạnh mọi nền tảng mạng xã hội chịu sự điều chỉnh của Đạo luật Truyền thông và Đa phương tiện năm 1998 cùng Đạo luật An toàn trực tuyến năm 2025 đều phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ luật định và các điều kiện cấp phép. MCMC đồng thời yêu cầu các nền tảng chủ động triển khai giải pháp ngăn chặn nội dung xấu độc, thay vì chỉ xử lý thụ động sau khi nhận báo cáo.

Theo MCMC, đây không phải lần đầu tiên cơ quan này khởi kiện dân sự các tập đoàn mạng xã hội lớn vì những vi phạm tương tự. Các vụ kiện nằm trong nỗ lực xuyên suốt của MCMC nhằm bảo vệ cộng đồng, đặc biệt là trẻ em, trước những rủi ro trên không gian mạng. Cơ quan này cũng hướng tới ngăn chặn tình trạng tái lan truyền những nội dung đã bị cơ quan quản lý hoặc tư pháp can thiệp.

Theo The Straits Times