Malaysia: Khói mù nghiêm trọng tiếp diễn, nhiều trường học đóng cửa

Khói mù bao trùm thủ phủ Kuching, bang Sarawak thuộc đảo Borneo, Malaysia. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur dẫn thông báo của Cục Môi trường Malaysia (DOE), tính đến 14h00 ngày 9/10, nước này có 9 trạm quan trắc ghi nhận chỉ số API vượt ngưỡng 180, tăng so với 7 trạm vào sáng cùng ngày. Trong tổng số 68 trạm quan trắc trên toàn quốc, 37 trạm ghi nhận chất lượng không khí ở mức “không lành mạnh” (API từ 101-200), trong khi 31 trạm ở mức “trung bình”, không có trạm nào ghi nhận chất lượng không khí ở mức tốt.

Thủ phủ Seremban của bang Negeri Sembilan tiếp tục là khu vực ô nhiễm nghiêm trọng nhất cả nước, với chỉ số API tăng từ 186 lên 189. Trong khi đó, thành phố Pasir Gudang thuộc bang Johor cũng ghi nhận mức tăng từ 179 lên 188 trong ngày.

Các khu vực có mức ô nhiễm cao tiếp theo gồm Bukit Rambai thuộc bang Melaka với API ở mức 187; Segamat và Tangkak thuộc bang Johor cùng ở mức 184; Tasek Ipoh thuộc bang Perak và Johan Setia thuộc bang Selangor cùng ở mức 183. Hai khu vực Nilai thuộc bang Negeri Sembilan và Bandaraya Melaka ghi nhận chỉ số API ở mức 182. Trong khi đó, Alor Gajah thuộc bang Melaka và Larkin thuộc bang Johor đều ghi nhận mức 180.

Trước tình trạng ô nhiễm không khí gia tăng, Bộ Giáo dục Malaysia đã triển khai các biện pháp đóng cửa trường học trên diện rộng nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên. Bộ trưởng Giáo dục Malaysia Fadhlina Sidek xác nhận toàn bộ trường học tại các bang Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, hai vùng lãnh thổ liên bang Kuala Lumpur và Putrajaya, cùng huyện Rompin thuộc bang Pahang đóng cửa ngày 9/10. Tất cả trường học đóng cửa được yêu cầu chuyển sang hình thức dạy và học trực tuyến, nhằm bảo đảm hoạt động giáo dục không bị gián đoạn.

Trong khi đó, các trường học tại các khu vực Perlis, Perak, Penang, Sabah, Sarawak và Labuan vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, cơ quan giáo dục địa phương được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến chất lượng không khí để có biện pháp ứng phó phù hợp.

Theo quy định của Bộ Giáo dục Malaysia, các cơ sở giáo dục tại những khu vực có chỉ số API vượt 180, căn cứ số liệu chính thức của DOE, phải lập tức tạm dừng các hoạt động giảng dạy trực tiếp. Ngoài ra, các trường học tại những khu vực có chỉ số API duy trì trên 150 trong 3 ngày liên tiếp phải đóng cửa từ ngày 12/10 tới.

Theo DOE, tình trạng khói mù kéo dài tại Malaysia xuất phát từ thời tiết khô hạn liên tục, cùng nhiều vụ cháy vẫn đang tiếp diễn ra tại Sumatra và Kalimantan của Indonesia.