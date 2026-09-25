Malaysia được bảo vệ nghiêm ngặt tại Jakarta trước trận ra mắt tại FIFA ASEAN Cup

Trước loạt trận mở màn FIFA ASAN Cup 2026, ngoài chủ nhà Indonesia nhận được sự quan tâm lớn, thì đội tuyển Malaysia cũng thu hút sự chú ý từ người hâm mộ địa phương và giới truyền thông tại đây.

Ban tổ chức đã bố trí lực lượng an ninh tại lối vào khách sạn nơi đội tuyển Malaysia lưu trú. Đồng thời kiểm soát chặt chẽ từng tầng có cầu thủ ở nhằm hạn chế người ra vào và phòng ngừa những sự cố ngoài ý muốn.

Công tác bảo vệ cũng được tăng cường tại sân tập của Malaysia.

Các cầu thủ đội tuyển quốc gia tập luyện tại Jakarta hôm qua trước thềm FIFA ASEAN Cup. Ảnh: Malaysia NT/FB

Khu vực tập luyện được che kín bằng bạt đen nhằm hạn chế tầm nhìn từ bên ngoài, qua đó bảo mật các phương án chiến thuật và quá trình chuẩn bị của đội tuyển Malaysia.

Các cơ quan truyền thông chỉ được phép chụp ảnh trong khoảng thời gian giới hạn trước khi buổi tập chuyển sang chế độ kín.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), Datuk Ab Ghani Hassan, cho biết ông tin tưởng Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) sẽ thực hiện những biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn và sự thoải mái cho các đội khách.

Chủ tịch FAM nhấn mạnh an toàn của các đội khách là trách nhiệm của nước chủ nhà và ông không muốn đưa ra bất kỳ giả định nào về Indonesia, dù hiểu rõ sự nhạy cảm xung quanh những trận đấu giữa Malaysia và Indonesia.

Sau trận mở màn gặp Bangladesh, Malaysia sẽ đối đầu Indonesia tại sân vận động Gelora Bung Karno vào ngày 28/9.

Đây được xem là một trong những trận đấu đáng chú ý nhất tại bảng A FIFA ASEAN Cup 2026.

Cuộc đối đầu này càng nhận được sự quan tâm bởi lần chạm trán giữa hai đội vào tháng 9/2019 từng xảy ra những sự cố bên ngoài sân cỏ. Khi đó, đội tuyển Malaysia phải rời sân vận động bằng xe bọc thép trước khi trở về khách sạn.

Vì vậy, việc tăng cường an ninh cho Malaysia tại Jakarta trước thềm FIFA ASEAN Cup được xem là một phần trong công tác chuẩn bị của nước chủ nhà.