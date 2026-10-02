Malaysia dùng concert và lễ hội hút du khách Việt

Ngày 2/10, BenThanh Tourist phối hợp với Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia (Tourism Malaysia) tổ chức hội thảo “Khám phá Malaysia - Trải nghiệm như mơ” tại TP.HCM, giới thiệu các sản phẩm, điểm đến và xu hướng mới đang được thị trường du lịch Malaysia hướng tới.

Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ chiến dịch Visit Malaysia 2026-2027, với hơn 300 sự kiện và lễ hội được giới thiệu, trải rộng từ văn hóa, ẩm thực, giải trí, thiên nhiên đến thể thao.

Theo bà Amirah Nadiah Mazlan, Giám đốc Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia tại Việt Nam, Việt Nam hiện nằm trong nhóm 15 thị trường khách quốc tế lớn của Malaysia.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Malaysia đón 156.747 lượt khách Việt Nam. Khoảng cách địa lý gần cùng hệ thống đường bay thuận tiện đang tạo điều kiện để lượng khách giữa hai nước tiếp tục gia tăng.

Hiện có khoảng 190 chuyến bay mỗi tuần kết nối Việt Nam và Malaysia. Riêng từ TP.HCM, thời gian bay đến Malaysia chưa tới 2 giờ, phù hợp với những chuyến đi ngắn ngày hoặc các hành trình kết hợp nhiều điểm đến.

Biểu tượng tháp đôi Petronas tại Kuala Lumpur - Malaysia. Ảnh: Pexels

Bên cạnh yếu tố thuận tiện về di chuyển, Malaysia đang hướng đến việc phân nhóm nhu cầu để xây dựng sản phẩm phù hợp hơn với từng đối tượng khách.

Các dòng sản phẩm được giới thiệu tại workshop khá đa dạng, từ MICE, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, văn hóa, golf đến khám phá thiên nhiên và thể thao mạo hiểm.

Đáng chú ý, âm nhạc và các sự kiện quốc tế đang được đưa vào chiến lược tạo thêm lý do để du khách quay lại Malaysia.

Bà Đỗ Phan Vĩnh Hải, Trưởng phòng marketing Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia tại Việt Nam, cho biết Malaysia đang trở thành điểm đến dành cho concert khi ngày càng nhiều nghệ sĩ quốc tế lựa chọn nơi đây để tổ chức các chương trình biểu diễn.

Bà Đỗ Phan Vĩnh Hải, Trưởng phòng marketing Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia tại Việt Nam.

Theo bà Hải, giá vé máy bay, khách sạn tương đối thuận lợi cùng việc gia tăng các nghệ sĩ quốc tế đến Malaysia đang tạo thêm sức hút, nhất là với nhóm du khách trẻ.

Tourism Malaysia cũng giới thiệu các concert và sự kiện quốc tế dự kiến diễn ra tại Kuala Lumpur vào cuối năm 2026 và trong năm 2027.

Với cách tiếp cận này, một du khách từng đến Malaysia có thể lựa chọn quay lại vào thời điểm diễn ra một concert, lễ hội hoặc giải thể thao, thay vì lặp lại hành trình tham quan quen thuộc.

Nói cách khác, điểm đến không chỉ được lựa chọn vì những địa danh nổi tiếng mà còn bởi những sự kiện diễn ra tại đó.

Cùng với việc tạo thêm lý do để khách quay lại, các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam cũng đang tìm cách làm mới hành trình Malaysia bằng những điểm đến ít quen thuộc hơn.

Ông Thi Quốc Duy, Giám đốc Trung tâm Du lịch Nguyễn Huệ (BenThanh Tourist), cho biết những khách từng đến Malaysia thường có nhu cầu tìm kiếm trải nghiệm khác trong lần quay lại. Do đó, việc mở rộng hành trình sang các thành phố và điểm đến mới giúp doanh nghiệp có thêm lựa chọn khi xây dựng sản phẩm.

Ông Thi Quốc Duy, Giám đốc Trung tâm Du lịch Nguyễn Huệ (BenThanh Tourist) trình bày tại chương trình.

Không chỉ khách cá nhân, gia đình hay nhóm bạn, Malaysia còn được doanh nghiệp Việt Nam khai thác ở phân khúc khách đoàn và MICE.

Theo ông Duy, BenThanh Tourist có thể tổ chức các đoàn khoảng 300-500 khách tại Malaysia. Trước đó, doanh nghiệp đã triển khai nhiều đoàn quy mô lớn, trong đó có đoàn du lịch khen thưởng 300 khách đến Malaysia.

Hạ tầng giao thông, hệ thống khách sạn và trung tâm hội nghị được xem là những yếu tố hỗ trợ Malaysia phát triển phân khúc này.

Tại sự kiện, BenThanh Tourist cùng cơ quan xúc tiến du lịch Malaysia cũng công bố nhiều chương trình ưu đãi, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp cũng như du khách Việt Nam.

Từ góc độ doanh nghiệp, sự thay đổi trong cách xây dựng sản phẩm cho thấy Malaysia đang mở rộng từ mô hình tour tham quan truyền thống sang những sản phẩm chuyên biệt hơn, gắn với nhu cầu cụ thể của từng nhóm khách.

Toàn cảnh chương trình.

Với khách trẻ, concert và các sự kiện quốc tế có thể trở thành một phần của hành trình. Với khách quay lại, những thành phố và điểm đến mới giúp thay đổi trải nghiệm. Trong khi đó, MICE, chăm sóc sức khỏe, thể thao, ẩm thực hay mua sắm mở thêm lựa chọn cho các nhóm khách có nhu cầu riêng.

Để những sản phẩm này có mức giá cạnh tranh, theo các doanh nghiệp, sự phối hợp giữa cơ quan xúc tiến du lịch, hàng không, khách sạn, nhà hàng, điểm tham quan và doanh nghiệp lữ hành đóng vai trò quan trọng.

Đây cũng là hướng được Malaysia thúc đẩy trong Visit Malaysia 2026-2027, khi điểm đến không chỉ được quảng bá bằng những địa danh quen thuộc mà còn thông qua các sự kiện, trải nghiệm và sản phẩm chuyên biệt nhằm tạo thêm lý do để du khách quay trở lại.