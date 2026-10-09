Malaysia đóng cửa hàng loạt trường học vì khói mù

Khói độc từ các vụ cháy rừng đã bao phủ nhiều thành phố trong khu vực suốt hơn một tháng qua, làm gia tăng các vấn đề về hô hấp.

Tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng buộc chính quyền Malaysia phải triển khai các biện pháp ứng phó, trong đó có việc tạm thời đóng cửa trường học.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh lãnh đạo Malaysia thảo luận với phía Indonesia về tình trạng khói mù dày đặc, đồng thời kêu gọi tổ chức một cuộc họp khẩn cấp cấp khu vực để tìm giải pháp.

Trong tuần qua, chất lượng không khí tại Kuala Lumpur liên tục ở mức không tốt cho sức khỏe.

Theo công ty giám sát chất lượng không khí IQAir có trụ sở tại Thụy Sĩ, thủ đô Malaysia nhiều lần nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới.

Khói độc từ các vụ cháy rừng ở Indonesia đã buộc các trường học ở Malaysia phải đóng cửa. Ảnh: Arif Kartono / AFP

Bộ trưởng Giáo dục Malaysia Fadhlina Sidek cho biết đã chỉ thị đóng cửa toàn bộ trường học tại bốn bang và hai vùng lãnh thổ liên bang, đồng thời cho nghỉ học một phần tại một trường ở bang Pahang, miền trung Malaysia.

“Trong tương lai, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng bất kỳ quyết định đóng cửa trường học nào cũng được thông báo trước để phụ huynh có đủ thời gian chuẩn bị”, Fadhlina cho biết vào cuối ngày thứ Năm.

Trước đó, hôm thứ Năm, Quốc vương Malaysia Sultan Ibrahim cũng lên tiếng về tình trạng ô nhiễm không khí, cho rằng các trường học nên đóng cửa khi chỉ số ô nhiễm không khí (API) đạt từ 150 trở lên.

Theo hướng dẫn, chỉ số API trên 100 được xếp vào mức không tốt cho sức khỏe; trên 200 là rất không tốt cho sức khỏe; trên 300 được coi là nguy hiểm. Nếu chỉ số vượt 500, chính quyền có thể tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại địa phương.

Đến ngày thứ Sáu, chỉ số API tại Kuala Lumpur đạt khoảng 170, vượt ngưỡng mà Quốc vương đề xuất để xem xét đóng cửa trường học.

Cũng trong sáng cùng ngày, IQAir xếp Kuala Lumpur ở vị trí thứ hai trong danh sách các thành phố ô nhiễm nhất thế giới, chỉ sau Singapore.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết tình hình cháy rừng và khói mù đang ảnh hưởng đến khu vực. Và Malaysia đang tăng cường các nỗ lực ứng phó, bao gồm hoạt động gieo mây nhằm kích thích mưa, qua đó hỗ trợ kiểm soát tình trạng khói mù.

Các chuyên gia nhận định hiện tượng El Nino mạnh đang góp phần khiến các đám cháy bùng phát và lan rộng, làm trầm trọng thêm tình trạng ô nhiễm không khí. Cuộc khủng hoảng khói mù lần này được đánh giá là một trong những đợt ô nhiễm nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua.

Ông Anwar cũng đã yêu cầu Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Mohamad Hasan liên hệ với ban thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) để thúc đẩy tổ chức cuộc họp khẩn cấp giữa các bộ trưởng môi trường.

Cuộc họp dự kiến tập trung thảo luận về tình trạng khói mù xuyên biên giới và các biện pháp phối hợp ứng phó.

Không chỉ Malaysia, Singapore cũng đang chịu ảnh hưởng đáng kể từ tình trạng khói mù trong khu vực. Theo IQAir, chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại Singapore đã tăng lên 205 vào ngày thứ Sáu, thuộc mức rất không tốt cho sức khỏe.

AQI là chỉ số tổng hợp các phép đo chất gây ô nhiễm không khí thành một con số nhằm phản ánh mức độ ô nhiễm và những rủi ro tiềm ẩn đối với sức khỏe con người. Theo thang đánh giá được sử dụng trong báo cáo, chỉ số trên 150 được xem là không tốt cho sức khỏe, trong khi mức trên 300 được xếp vào nhóm nguy hiểm.

Tình trạng khói mù kéo dài đang đặt ra thách thức đối với các quốc gia Đông Nam Á, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ hơn trong kiểm soát cháy rừng, bảo vệ môi trường và hạn chế những tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng.