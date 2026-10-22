Malaysia điều tra vụ nam sinh 16 tuổi livestream tấn công giáo viên bằng rìu

Vụ việc xảy ra vào sáng 21-10 tại Trường Quốc tế Tunku Putra-HELP. Quyền Giám đốc Cảnh sát bang Sarawak Saifullizan Ishak cho biết lực lượng chức năng nhận được cuộc gọi khẩn cấp lúc 8 giờ 3 phút, thông báo một nam sinh mang pháo đến trường và làm bị thương một nữ giáo viên bằng rìu.

Cảnh sát đã thu giữ một con dao nhỏ và một chiếc rìu liên quan đến vụ việc.

Hình ảnh từ camera giám sát trong lớp ghi lại cảnh nam sinh cầm rìu tiến về phía giáo viên trước khi bị khống chế.

Vụ việc được ghi hình từ camera an ninh. Ảnh: NST

Theo thông báo ban đầu từ nhà trường, nữ giáo viên bị thương khi tìm cách thu giữ vật sắc nhọn mà học sinh mang vào trường trái phép. Sau đó, nam sinh được đưa đến phòng Hiệu trưởng và giám sát trong lúc chờ cảnh sát tới.

Ông Saifullizan cho biết nam sinh đã livestream (phát trực tiếp) vụ tấn công trên Facebook. Đoạn video lan truyền trên mạng ghi lại hình ảnh thiếu niên trong nhà vệ sinh trước khi di chuyển về phía lớp học, với camera được gắn trên đầu.

Sau đó, nữ giáo viên được đưa đến bệnh viện. Rất may, nạn nhân không bị thương nghiêm trọng và đang hồi phục tốt.

Hiện nam sinh này đã được thả theo diện bảo lãnh trong khi cuộc điều tra tiếp tục.

Sau vụ việc, Trường Quốc tế Tunku Putra-HELP thông báo tăng cường kiểm tra người ra vào và bố trí 3 nhân viên cảnh sát hỗ trợ trong khuôn viên. Nhà trường cũng rà soát các quy trình bảo đảm an toàn, phối hợp với cơ quan chức năng xem xét những biện pháp an ninh dài hạn.

Trường đã cho học sinh nghỉ sớm trong ngày xảy ra vụ việc theo khuyến nghị của cảnh sát và thông báo các lớp học bắt đầu lại từ ngày 22-10, sau khi được cơ quan chức năng cho phép.

Lãnh đạo nhà trường cũng dự kiến tổ chức các buổi sinh hoạt để giải đáp thắc mắc, trấn an học sinh và cung cấp tư vấn tâm lý cho những em có nhu cầu.