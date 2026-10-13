Malaysia đề xuất ASEAN coi 'khói mù xuyên biên giới' là thảm họa thiên nhiên

Theo Bernama, trong phát biểu ngày 12/10, Ngoại trưởng Malaysia Mohamad Hasan cho rằng vấn đề khói mù xuyên biên giới cần được đặc biệt quan tâm, bởi vì tình trạng này hiện chưa thuộc phạm vi các cơ chế hiện có của ASEAN về thiên tai.

“Chúng ta đã có cơ chế ASEAN ứng phó với thiên tai, nhưng khói mù chưa được đưa vào hoặc phân loại là một thảm họa thiên nhiên. Vì vậy, đây sẽ là một trong những vấn đề mà cá nhân tôi sẽ nêu ra tại cuộc họp với những người đồng cấp,” ông Mohamad nói.

Theo kế hoạch, vấn đề này sẽ được đưa ra thảo luận tại cuộc họp trù bị của các bộ trưởng ngoại giao trước thềm Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49, dự kiến diễn ra tại Manila, Philippines vào tháng tới.

Ngày 13/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Dominic Xavier Imperial xác nhận khói mù xuyên biên giới sẽ nằm trong chương trình nghị sự của cuộc họp.

Tháp Taming Sari ở Melaka, Malaysia bị khói mù bao phủ, ngày 8/10. Ảnh: Bernama

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh các vụ cháy rừng kéo dài nhiều tháng tại Indonesia khiến Singapore và Malaysia bị bao phủ bởi khói mù dày đặc trong những tuần gần đây. Tình trạng này làm gia tăng các vấn đề về hô hấp tại cả ba quốc gia, đồng thời buộc một số trường học ở Malaysia phải đóng cửa.

Trước tình hình đó, Indonesia đang đẩy mạnh các nỗ lực dập tắt đám cháy, song phải đối mặt với nhiều trở ngại. Ngoại trưởng Mohamad Hasan cho biết người đồng cấp Indonesia Arrmanatha Nasir đã thông báo rằng tầm nhìn rất hạn chế tại các khu vực bị ảnh hưởng đang cản trở hoạt động chữa cháy bằng đường không.

“Indonesia có khoảng 3-4 máy bay và 34 trực thăng, nhưng các phương tiện này không thể cất cánh vì tầm nhìn quá kém, khiến mọi chuyến bay tại các khu vực bị ảnh hưởng đều không bảo đảm an toàn”, ông Mohamad cho biết.

Do không thể triển khai hiệu quả lực lượng chữa cháy trên không, Indonesia đã huy động khoảng 60.000 người tham gia dập lửa trên mặt đất. Tuy nhiên, công tác chữa cháy vẫn gặp khó khăn do các đám cháy nằm sâu trong nội địa, nguồn cung cấp nước hạn chế và lửa tiếp tục âm ỉ tại các khu vực đất than bùn. Bên cạnh đó, Indonesia hiện chưa thể tiến hành gieo mây tạo mưa nhân tạo do thiếu các đám mây tích vũ phù hợp.

Ngoại trưởng Malaysia cho biết nước này ghi nhận những nỗ lực của chính phủ Indonesia trong việc dập tắt các đám cháy, đồng thời bày tỏ sự cảm thông trước những khó khăn mà quốc gia láng giềng đang phải đối mặt. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Malaysia mong muốn Indonesia triển khai các biện pháp hiệu quả hơn, trong bối cảnh khói mù đang ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống và sức khỏe người dân.