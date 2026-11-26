Theo Lộ trình CCUS Malaysia 2050: Hướng tới Nền kinh tế Xanh, Bộ Kinh tế đặt mục tiêu hình thành từ 3-6 trung tâm CCUS. Ảnh minh hoạ

Bộ Kinh tế Malaysia vừa công bố lộ trình phát triển ngành thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbon (CCUS), nhằm hỗ trợ các ngành công nghiệp trong nước cắt giảm phát thải, đồng thời đưa quốc gia này trở thành điểm đến đáng tin cậy để lưu trữ lượng CO2 thu giữ từ các khu vực khác tại châu Á.

MALAYSIA KHÁT VỌNG TRỞ THÀNH "NORTHERN LIGHTS" CỦA PHƯƠNG ĐÔNG

Theo Lộ trình CCUS Malaysia 2050: Hướng tới Nền kinh tế Xanh, Bộ Kinh tế đặt mục tiêu hình thành từ 3-6 trung tâm CCUS và thu hút 160 tỷ đến 170 tỷ ringgit (khoảng 40 tỷ USD) vốn đầu tư vào năm 2050. Lộ trình này cũng dự kiến tạo ra từ 200 tỷ USD đến 250 tỷ USD tổng giá trị gia tăng lũy kế, cùng 150.000 đến 250.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp ở giai đoạn vận hành cao điểm.

Lộ trình được xây dựng trên nền tảng Đạo luật CCUS 2025 – văn bản quy định các nguyên tắc về cấp phép, vận chuyển CO2 xuyên biên giới, cũng như giám sát và quản lý dài hạn các địa điểm lưu trữ.

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Khử carbon bằng CCUS & Hydro khu vực châu Á - Thái Bình Dương tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia, Bộ trưởng Kinh tế Akmal Nasrullah Mohd Nasir cho biết Malaysia khát vọng trở thành ‘Northern Lights’ của phương Đông.

"Dự án Northern Lights của Na Uy đã chứng minh cách thức CO2 có thể được thu giữ ở một quốc gia, vận chuyển xuyên biên giới và lưu trữ trong các cấu trúc địa chất được giám sát dưới đáy biển," Bộ trưởng nói. "Malaysia hội tụ đầy đủ vị trí, điều kiện địa chất và kinh nghiệm ngoài khơi để theo đuổi vai trò tương tự cho ASEAN và khu vực châu Á - Thái Bình Dương rộng lớn hơn."

Bộ trưởng cũng cho biết để có được sự tín nhiệm đó đòi hỏi sự hợp tác giữa chính phủ với chính phủ, các tiêu chuẩn chung, cơ chế giám sát minh bạch và công tác quản lý dài hạn đáng tin cậy.

Tham vọng của chúng tôi là đưa Malaysia trở thành điểm đến uy tín cho hoạt động lưu trữ carbon xuyên biên giới, được hậu thuẫn bởi trách nhiệm rõ ràng, các biện pháp bảo vệ vững chắc và cơ chế thương mại hợp lý.

Ông Akmal Nasrullah Mohd Nasir Bộ trưởng Kinh tế Malaysia

Chính phủ Malaysia đặt mục tiêu bắt đầu bơm khí CO2 đã thu giữ xuống lòng đất sớm nhất vào năm 2030. Ông Akmal cho biết các bước tiếp theo bao gồm thẩm định dự án, hoàn tất phê duyệt và thu xếp nguồn vốn, cũng như lên kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất và các biện pháp an toàn cần thiết phục vụ lưu trữ khí.

Công nghệ CCUS từng vấp phải chỉ trích từ các nhóm môi trường liên quan đến chi phí, rủi ro môi trường và trách nhiệm quản lý dài hạn đối với các bãi lưu trữ. Trả lời câu hỏi về những lo ngại này sau lễ ra mắt, Bộ trưởng Akmal nhìn nhận chính phủ cần đối thoại với các tổ chức xã hội dân sự, đồng thời mở rộng năng lượng tái tạo và tìm giải pháp cắt giảm lượng phát thải mà các ngành công nghiệp vẫn tiếp tục tạo ra.

“Nhưng xét trên bức tranh tổng thể, tôi cho rằng khi Malaysia đã bước vào hành trình hướng tới phát thải ròng bằng 0, chúng ta thực sự phải tạo dựng đà tiến triển và hướng tới thành công chung," ông Akmal nói. "Tuy nhiên, trong quá trình quản lý, chúng ta chắc chắn phải bảo đảm quy trình và các cơ chế cũng giải quyết được tác động tại từng địa phương."

DỰ KIẾN LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN

Theo lộ trình, Chính phủ Malaysia dự kiến xây dựng các trung tâm đầu tiên tại bờ đông Bán đảo Malaysia, nơi các nhà máy có thể dùng chung hệ thống đường ống và địa điểm lưu trữ để giảm chi phí. Chính phủ cũng có kế hoạch đàm phán hiệp định với các quốc gia khác về quy tắc chung trong việc vận chuyển CO2 thu giữ tới Malaysia và lưu trữ an toàn.

Bốn dự án trọng điểm sẽ xác định chi phí thu giữ CO2, phương thức chuyển hóa loại khí này thành sản phẩm và khả năng lưu trữ ngoài khơi ở quy mô lớn.

Dịch vụ lưu trữ carbon, các sản phẩm phát thải thấp, hydro xanh lam và amoniac có thể mở ra những hướng đi thương mại mới.

Ông Akmal Nasrullah Mohd Nasir Bộ trưởng Kinh tế Malaysia

Cụ thể, dự án Thu giữ carbon quốc gia sẽ thử nghiệm giải pháp thu giữ phát thải từ quá trình luyện thép tại nhà máy của Eastern Steel Sdn Bhd ở Kemaman, bang Terengganu. Bộ Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia chủ trì dự án, trong khi Sirim Bhd thực hiện thí điểm.

Trung tâm CCS phía Nam do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Malaysia (PETRONAS), Mitsui & Co Ltd và TotalEnergies SE lên kế hoạch tiếp nhận CO2 thu giữ tại một trạm ở Kuantan và dẫn qua tuyến đường ống ngoài khơi dài 245 km tới mỏ khí đã cạn kiệt Duyong. Trung tâm này được thiết kế để lưu trữ tới 5 triệu tấn CO2 mỗi năm dưới đáy biển. Bộ trưởng Akmal thông tin với báo giới rằng dự án do PETRONAS dẫn đầu dự kiến thực hiện đợt bơm lưu trữ đầu tiên theo lộ trình.

Dự án Dragon do Tập đoàn Điện lực Tenaga Nasional Bhd (KL:TENAGA) thử nghiệm thu giữ CO2 từ khí thải tại nhà máy nhiệt điện Jimah East để sản xuất các sản phẩm như nhiên liệu tổng hợp.

Dự án Chlorobloom là một dự án khác của Tenaga Nasional Bhd sử dụng CO2 từ khí thải nhà máy điện để nuôi tảo phục vụ nuôi trồng thủy sản, thức ăn chăn nuôi và phân bón.

Lộ trình đề ra tổng cộng 27 sáng kiến, trong đó 14 sáng kiến thúc đẩy phát triển ngành, còn 13 sáng kiến tập trung vào hành lang pháp lý, tài chính và ưu đãi, đào tạo nhân lực và nâng cao nhận thức cộng đồng.

Ông Akmal nhận định CCUS có thể hỗ trợ các nhà sản xuất thép, xi măng, nhà máy lọc dầu và hóa chất cắt giảm lượng phát thải khó loại bỏ. “Dịch vụ lưu trữ carbon, các sản phẩm phát thải thấp, hydro xanh lam và amoniac có thể mở ra những hướng đi thương mại mới," ông nói. "Các doanh nghiệp dịch vụ và thiết bị dầu khí, cùng đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên của chúng ta có thể vận dụng chuyên môn sẵn có vào những chuỗi giá trị mới nổi này."