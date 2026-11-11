Malaysia đánh thuế tới 35,06% với thép Việt Nam

Theo thông báo của Bộ Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia (MITI), quyết định áp thuế được đưa ra sau khi cơ quan này công bố kết quả sơ bộ cuộc điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép nhập khẩu từ Việt Nam, Trung Quốc và Đài Loan.

Vụ việc được khởi xướng ngày 17/7/2026, xuất phát từ đơn đề nghị của NS BlueScope Malaysia Sdn Bhd. Doanh nghiệp này cáo buộc thép nhập khẩu từ Việt Nam, Trung Quốc và Đài Loan được bán tại Malaysia với giá thấp hơn giá bán tại thị trường nội địa của các nước xuất khẩu, gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất thép trong nước.

Malaysia chính thức áp thuế chống bán phá giá tạm thời từ 4,41% đến 35,06% đối với một số sản phẩm thép cán phẳng nhập khẩu từ Việt Nam, Trung Quốc và Đài Loan. (Ảnh minh hoạ)

Các sản phẩm thuộc diện điều tra là thép cán phẳng hợp kim và không hợp kim, được mạ hoặc phủ nhôm, kẽm. Đây là nhóm sản phẩm được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực xây dựng và công nghiệp.

Theo MITI, mức thuế chống bán phá giá tạm thời được áp dụng trong thời gian tối đa 120 ngày kể từ ngày 7/11/2026. Trong thời gian này, cơ quan chức năng Malaysia tiếp tục tham vấn các bên liên quan, bao gồm nhà sản xuất, nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu và các hiệp hội ngành hàng.

Hạn cuối để các bên gửi ý kiến đối với kết luận sơ bộ là ngày 16/11/2026. Kết luận cuối cùng của vụ việc dự kiến được công bố chậm nhất vào ngày 6/3/2027. Khi đó, Malaysia sẽ quyết định biện pháp xử lý chính thức đối với các sản phẩm thuộc diện điều tra.

Cuộc điều tra được thực hiện theo Đạo luật Thuế đối kháng và Chống bán phá giá năm 1993 cùng các quy định liên quan của Malaysia.

Tại Việt Nam, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) đã tiếp nhận thông tin về vụ việc.

Xuất khẩu thép Việt Nam tăng trưởng trong 7 tháng đầu năm

Việc Malaysia áp thuế chống bán phá giá tạm thời diễn ra trong bối cảnh xuất khẩu thép Việt Nam ghi nhận tăng trưởng trong những tháng đầu năm 2026.

Theo số liệu ngành thép, trong 7 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu khoảng 6,69 triệu tấn thép thành phẩm, đạt kim ngạch 4,54 tỷ USD, tăng lần lượt 4,2% về sản lượng và 7,4% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, thị trường thép quốc tế tiếp tục ghi nhận những diễn biến trái chiều. Trên Sàn Giao dịch Thượng Hải (SHFE), giá thép thanh kỳ hạn tháng 12/2026 giảm 7 nhân dân tệ, tương đương 0,23%, xuống 3.044 nhân dân tệ/tấn. Trên Sàn Giao dịch Đại Liên (DCE), giá quặng sắt kỳ hạn tháng 12 tăng 1 nhân dân tệ, tương đương 0,15%, lên 687 nhân dân tệ/tấn.

Theo Mysteel, tỷ lệ nhà sản xuất thép Trung Quốc có lãi trong tháng 10 chỉ đạt khoảng 9%, giảm so với mức 11% trong tháng 9.

Nhập khẩu quặng sắt của Trung Quốc tiếp tục duy trì ở mức cao, vượt 100 triệu tấn trong 5 tháng liên tiếp. Tính chung 10 tháng đầu năm 2026, nước này nhập khẩu 1,06 tỷ tấn quặng sắt, tăng 3,1% so với cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu thép Trung Quốc trong tháng 10 đạt 9,85 triệu tấn, giảm 6,1% so với tháng trước và là mức thấp nhất trong 6 tháng. Lũy kế 10 tháng, xuất khẩu thép của nước này đạt 95,5 triệu tấn, giảm 2,3% so với cùng kỳ năm trước.