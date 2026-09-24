Malaysia đánh giá Việt Nam là 'bệ phóng' quan trọng trong nền kinh tế Halal

Dãy hàng bánh kẹo tại siêu thị, tất cả sản phẩm đều có biểu tượng halal. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

Nhận định về triển vọng hợp tác quốc tế trong khuôn khổ Triển lãm Halal Quốc tế Malaysia lần thứ 22 (MIHAS 2026) đang diễn ra tại Kuala Lumpur, Chủ tịch Cơ quan phát triển ngoại thương Malaysia (MATRADE), ông Reezal Merican Naina Merican, khẳng định Việt Nam là đối tác Halal vô cùng tiềm năng và có thể trở thành "bệ phóng" chiến lược để ngành công nghiệp Halal tiếp cận sâu hơn vào khu vực Mekong và Đông Dương.

Trả lời báo chí tại sự kiện kéo dài từ ngày 23-26/9 do Bộ Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia (MITI) chủ trì và MATRADE tổ chức, ông Reezal Merican cho rằng với quy mô dân số hơn 90 triệu người cùng tốc độ hiện đại hóa và chuyển dịch kinh tế ấn tượng, Việt Nam được đánh giá là một điểm đến quan trọng trong chuỗi giá trị Halal toàn cầu.

Theo lãnh đạo MATRADE, mặc dù xem Việt Nam là một "đối thủ thân thiện" có năng lực xuất khẩu và quy mô thương mại hàng đầu trong khu vực ASEAN, Malaysia hoàn toàn hướng tới việc tạo dựng một môi trường hợp tác đôi bên cùng có lợi. Hiện tại, cơ quan cấp chứng nhận Halal của Việt Nam đã thiết lập quan hệ hợp tác trực tiếp với Cơ quan Phát triển Hồi giáo Malaysia (JAKIM).

Quá trình hợp tác chiến lược này được kỳ vọng sẽ triển khai mạnh mẽ từ cấp Chính phủ (G2G) làm nền tảng, từ đó lan tỏa sang kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B), hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu rộng hơn vào hệ sinh thái Halal quốc tế.

MIHAS 2026 có quy mô ấn tượng, dự kiến thu hút khoảng 50.000 lượt khách tham quan từ 45 quốc gia và 1.700 doanh nghiệp trưng bày tại 2.000 gian hàng. Sự kiện đặt mục tiêu đạt tổng doanh số giao dịch thương mại 5 tỷ ringgit (khoảng 1,24 tỷ USD) xuyên suốt các hoạt động triển lãm và kết nối kinh doanh.

Động lực tăng trưởng cốt lõi của triển lãm là Chương trình nguồn cung quốc tế (INSP), tổ chức 4.000 cuộc gặp B2B giữa 600 nhà xuất khẩu Malaysia và 450 nhà mua hàng quốc tế đến từ 58 nền kinh tế.

Trong đó, sự hiện diện của 50 nhà mua hàng cao cấp chiếm tổng doanh thu gần 700 tỷ ringgit (khoảng 173 triệu USD) được xem là đòn bẩy thúc đẩy đa dạng hóa xuất khẩu sang các lĩnh vực kỹ thuật cao.

Bên cạnh đó, phiên INSP trực tuyến cũng diễn ra song song với sự tham gia của 150 nhà mua hàng quốc tế từ xa.

Nhằm nâng cao hiệu quả giao thương, Tổng Giám đốc MATRADE, ông Indera Abu Bakar Yusof, cho biết MIHAS 2026 đánh dấu bước ngoặt về công nghệ khi chính thức đưa vào vận hành hệ thống trí tuệ nhân tạo MIHAS AI.

Hệ thống này trang bị cho mỗi đại biểu tham dự một trợ lý AI riêng biệt, tự động tìm kiếm đối tác theo nhu cầu, quản lý lịch họp, duy trì kết nối trực tuyến 24/7 trong suốt 365 ngày và hỗ trợ dịch thuật trực tiếp 8 ngôn ngữ để xóa bỏ triệt để rào cản giao tiếp.

MIHAS 2026 được thiết kế dựa trên 6 hợp phần chiến lược bao gồm: khu trưng bày Showcase tập trung vào các lĩnh vực thực phẩm, thành phần Halal, mỹ phẩm, dược phẩm, thời trang, logistics Halal và tài chính Hồi giáo; Chương trình nguồn cung quốc tế; Trung tâm kiến thức; khu gian hàng Phụ nữ trong Xuất khẩu (WiEX); Giải thưởng MIHAS tôn vinh các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; và Chương trình người mua hàng hỗ trợ kết nối thị trường nội địa.

Đánh giá về xu hướng chung, Chủ tịch MATRADE Reezal Merican nhấn mạnh quy mô nền kinh tế Halal toàn cầu hiện đạt khoảng 3.500 tỷ USD và dự báo sẽ tăng trưởng nhanh chóng lên mức gần 10.000 tỷ USD vào năm 2030. Halal ngày nay đại diện cho tiêu chuẩn toàn cầu về sự an toàn, vệ sinh, tính nguyên bản và tính bền vững.

Malaysia cũng tìm cách khai thác tiềm năng của các thị trường mới nổi như châu Phi, Trung Đông, khu vực Nam Á và đề xuất thành lập Hội đồng Halal ASEAN nhằm tăng cường liên kết thương mại nội khối./.