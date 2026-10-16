Malaysia chưa thoát ám ảnh bê bối nhập tịch

Malaysia từng thắng Việt Nam 4-0 với sự góp mặt của cả 7 cầu thủ sau đó bị FIFA xử phạt.

Cuối tháng 10, án cấm thi đấu 12 tháng dành cho Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel sẽ hết hạn. Tuy nhiên, bóng đá Malaysia chưa thể coi thời điểm ấy là dấu chấm hết cho vụ việc.

FAM xác nhận 7 cầu thủ vẫn chưa đủ điều kiện trở lại khoác áo tuyển Malaysia. Hết án kỷ luật và đủ tư cách thi đấu quốc tế là hai chuyện khác nhau, trong khi vấn đề thứ hai mới là phần khó giải quyết hơn.

Vì vậy, vụ nhập tịch gây tranh cãi vẫn tiếp tục bám theo "Harimau Malaya". Một kế hoạch từng được kỳ vọng giúp Malaysia nhanh chóng nâng tầm đội tuyển giờ lại kéo theo hàng loạt vấn đề về pháp lý, quản trị và uy tín.

Chiến thắng 4-0 và cái giá Malaysia phải trả

Ngày 10/6/2025 từng được xem là cột mốc đáng nhớ với bóng đá Malaysia. Harimau Malaya đánh bại Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027 trong trận đấu có sự góp mặt của cả 7 cầu thủ nhập tịch sau này bị xử phạt.

Malaysia khi ấy cho thấy sự thay đổi rõ rệt về thể hình, tốc độ và chất lượng cá nhân. Những cầu thủ đến từ Argentina, Brazil, Tây Ban Nha và Hà Lan giúp đội tuyển này rút ngắn khoảng cách trình độ trong thời gian rất ngắn. Trận thắng Việt Nam cũng khiến nhiều người tin rằng nhập tịch có thể trở thành con đường nhanh nhất để một đội tuyển Đông Nam Á cải thiện sức mạnh.

Song, cũng từ trận đấu ấy, những nghi vấn về tư cách thi đấu của nhóm cầu thủ bắt đầu xuất hiện.

Sau quá trình điều tra, FIFA kết luận FAM sử dụng tài liệu bị chỉnh sửa để đáp ứng điều kiện thi đấu quốc tế cho 7 cầu thủ. Liên đoàn Bóng đá Malaysia bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, còn các cầu thủ nhận án cấm thi đấu 12 tháng.

Malaysia sau đó đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao. Tháng 3/2026, CAS điều chỉnh một phần phạm vi án phạt, cho phép các cầu thủ tham gia tập luyện và một số hoạt động bóng đá, nhưng vẫn giữ nguyên lệnh cấm thi đấu chính thức trong 12 tháng. CAS đồng thời giữ nguyên phần cốt lõi của phán quyết liên quan đến việc làm giả tài liệu chứng minh tư cách thi đấu.

Từ thời điểm ấy, vụ việc không còn đơn thuần là câu chuyện của 7 cầu thủ bị treo giò.

FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, còn 7 cầu thủ nhận án cấm thi đấu 12 tháng.

Tháng 7, Ủy ban Liêm chính Cơ quan Thực thi Malaysia công bố kết quả điều tra và cho biết phát hiện bất thường trong quá trình cấp quốc tịch cho nhóm cầu thủ. Cơ quan này kiểm tra tài liệu từ Cục Đăng ký Quốc gia, Cục Di trú và FAM, đồng thời lấy lời khai của 15 quan chức cùng 5 cá nhân khác. Kế hoạch phục vụ đội tuyển vì thế trở thành vấn đề liên quan đến cả quy trình hành chính và trách nhiệm của nhiều cơ quan trong nước.

Hết án nhưng chưa thể trở lại

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở chỗ án treo giò sắp hết nhưng tương lai của 7 cầu thủ vẫn chưa rõ ràng. Nếu vấn đề chỉ nằm ở án kỷ luật thể thao, Malaysia có thể đơn giản chờ đủ 12 tháng rồi đưa họ trở lại đội tuyển. Tuy nhiên, FAM hiện chưa thể làm như vậy.

Chủ tịch Ab Ghani Hassan cuối tháng 9 thừa nhận 7 cầu thủ vẫn chưa đủ điều kiện thi đấu cho Malaysia. FAM phải tiếp tục làm việc với Bộ Nội vụ để làm rõ tình trạng hộ chiếu và quốc tịch của họ trước khi tính đến chuyện đăng ký thi đấu quốc tế.

Chi tiết này cho thấy vụ việc phức tạp hơn nhiều so với một án treo giò thông thường. Malaysia không chỉ phải chờ ngày mãn án mà còn phải chứng minh các cầu thủ thực sự đáp ứng đầy đủ quy định của FIFA.

CAS giữ nguyên phần cốt lõi của phán quyết liên quan đến việc làm giả tài liệu chứng minh tư cách thi đấu.

Phán quyết của CAS khiến bài toán càng khó xử lý. Khi vấn đề liên quan đến giấy tờ chứng minh tư cách thi đấu đã được xác lập, việc hết thời hạn cấm thi đấu không đồng nghĩa quyền khoác áo tuyển Malaysia tự động được khôi phục.

FAM đang cố gắng khép lại giai đoạn cũ. Ngày 30/9, Ab Ghani công khai xin lỗi người hâm mộ và cam kết những sai sót tương tự không lặp lại dưới nhiệm kỳ của ông. Tuy nhiên, lời xin lỗi chưa thể giải quyết ngay những hậu quả còn tồn tại.

Malaysia từng có một đội hình đủ mạnh để thắng Việt Nam 4-0 và tạo cảm giác trật tự bóng đá Đông Nam Á đang thay đổi. Hơn một năm sau, phần quan trọng của dự án ấy vẫn chưa thể trở lại tuyển quốc gia, còn FAM phải tiếp tục xử lý những vấn đề liên quan đến FIFA, CAS và cơ quan quản lý quốc tịch trong nước.

Vụ việc cũng cho thấy mặt trái của cách làm bóng đá dựa nhiều vào nhập tịch trong thời gian ngắn. Một đội tuyển có thể cải thiện chất lượng nhân sự rất nhanh, nhưng mọi lợi thế đều trở nên mong manh nếu quy trình pháp lý không được kiểm soát chặt.

Indonesia, Philippines hay Singapore đều đang tận dụng nguồn cầu thủ có gốc gác ở nước ngoài. Malaysia từng đi nhanh hơn nhiều đối thủ trong khu vực, nhưng trường hợp của họ cho thấy tốc độ chỉ có ý nghĩa khi đi cùng một quy trình đủ chắc chắn.

Cuối tháng 10, 7 cầu thủ có thể hoàn tất án phạt. Với bóng đá Malaysia, câu hỏi lớn hơn vẫn còn nguyên: bao giờ "Harimau Malaya" mới thực sự thoát khỏi vụ bê bối nhập tịch từng gắn với một trong những chiến thắng đáng nhớ nhất của họ trước Việt Nam?