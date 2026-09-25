Malaysia cảnh báo nước biển có thể dâng thêm 0,74 m

Phát biểu tại phiên họp toàn thể cấp cao về các mối đe dọa hiện hữu do nước biển dâng trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) khóa 81 diễn ra ngày 24/9, Ngoại trưởng Malaysia cho biết những tác động của nước biển dâng đã được ghi nhận tại các đảo và khu vực ven biển.

Theo ông Mohamad Hasan, với đặc điểm là một quốc gia biển và có đường bờ biển dài, Malaysia đang phải đối mặt với thách thức ngày càng lớn về phát triển và khả năng chống chịu trước tình trạng nước biển dâng. Những rủi ro này tác động trực tiếp đến an ninh nguồn nước, nông nghiệp và cơ sở hạ tầng của Malaysia. Trong khi đó, các cộng đồng ven biển ngày càng phải đối mặt với nguy cơ lũ lụt, xói lở và xâm nhập mặn.

Ngoại trưởng Mohamad Hasan cho biết, trước những thách thức trên, Malaysia đang tăng cường các nỗ lực thích ứng ở cấp quốc gia thông qua Đóng góp do quốc gia tự quyết định phiên bản 3.0 (NDC 3.0) và quá trình xây dựng Kế hoạch Thích ứng quốc gia Malaysia.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mohamad Hasan nhấn mạnh các nước đang phát triển như Malaysia không thể tự mình giải quyết những thách thức do biến đổi khí hậu gây ra. Theo đó, ông kêu gọi các nước phát triển thực hiện đầy đủ các cam kết về tài chính khí hậu, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực. Ông nhấn mạnh sự hỗ trợ dành cho các nước đang phát triển cần bảo đảm tính ổn định, khả năng tiếp cận và đáp ứng đầy đủ nhu cầu.

Trước đó, LHQ đã thông qua một nghị quyết nhất trí yêu cầu hành động mạnh mẽ hơn đối với mực nước biển dâng cao, mối đe dọa hiện hữu đối với các quốc đảo thấp do sự ấm lên của đại dương và sự tan chảy của các tảng băng và sông băng.

Trong bài phát biểu của mình, Ngoại trưởng Malaysia đã hoan nghênh tuyên bố được thông qua tại cuộc họp, cho rằng việc văn kiện nhấn mạnh vai trò của khoa học, dữ liệu và công tác chuẩn bị cho thấy tầm quan trọng của hợp tác đa phương trong ứng phó với tình trạng nước biển dâng. Theo ông Mohamad Hasan, sự đồng thuận đối với tuyên bố này một lần nữa cho thấy giá trị của chủ nghĩa đa phương, đồng thời nhấn mạnh ưu tiên tiếp theo là đưa các cam kết trong tuyên bố vào thực tế.