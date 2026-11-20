Malaysia triệt phá đường dây sử dụng nhân viên và cơ sở vật chất quân sự để buôn lậu ma túy sang Philippines và Indonesia (ảnh minh họa)

Theo cảnh sát Malaysia, 11 người đã bị bắt giữ, gồm 5 quân nhân thuộc Không quân Hoàng gia Malaysia và 6 dân thường.

Các nghi phạm bị cáo buộc có liên quan đến một đường dây vận chuyển ma túy hoạt động từ tháng 7 năm nay.

Vụ việc bị phát hiện ngày 17-11 khi nhân viên tại căn cứ không quân Subang phát hiện 5 túi lớn và một thùng hàng khả nghi đang chờ được đưa lên máy bay quân sự.

Quá trình kiểm tra sau đó phát hiện nhiều gói chứa chất tinh thể nghi là ma túy.

Kết quả giám định ban đầu cho thấy số tang vật gồm methamphetamine, amphetamine và MDMA với tổng khối lượng 96,64kg, trị giá khoảng 4,83 triệu ringgit (1,2 triệu USD).

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ gần 7kg hóa chất dạng lỏng.

Giám đốc Cục Điều tra tội phạm ma túy Bukit Aman, ông Hussein Omar Khan, cho biết đường dây này bị nghi sử dụng các chuyến vận tải quân sự để đưa ma túy từ bán đảo Malaysia tới bang Sabah trước khi tìm cách vận chuyển tiếp sang Philippines và Indonesia.

Thủ tướng Anwar Ibrahim tuyên bố sẽ xử lý nghiêm vụ việc và yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng lợi dụng cơ sở quân sự cho các hoạt động phạm pháp.

Bộ trưởng Quốc phòng Mohamed Khaled Nordin cho biết, đây là trường hợp đầu tiên bị phát hiện thông qua quy trình kiểm tra hành lý thường lệ tại căn cứ không quân Subang.

Ông khẳng định lực lượng không quân đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho cảnh sát và sẽ hợp tác đầy đủ trong quá trình điều tra.

Theo Tư lệnh Không quân Hoàng gia Malaysia Norazlan Aris, số hành lý nghi vấn không có tem xác nhận đã qua kiểm tra an ninh.

Khi bị yêu cầu mở để kiểm tra kỹ hơn, người sở hữu số hành lý này đã tìm cách đưa chúng trở lại xe nhưng bị lực lượng chức năng ngăn chặn.

Vụ việc gây chấn động dư luận Malaysia do liên quan đến một căn cứ quân sự trọng yếu và các quân nhân đang tại ngũ.

Giới chức nước này cho biết sẽ tăng cường thanh tra nội bộ và siết chặt các biện pháp kiểm soát nhằm bảo đảm lực lượng vũ trang không bị lợi dụng cho hoạt động buôn bán ma túy xuyên quốc gia.

Theo SCMP, Malay Mail