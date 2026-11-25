Giám đốc Cục Điều tra Tội phạm Ma túy thuộc Cảnh sát Hoàng gia Malaysia, ông Hussein Omar Khan, ngày 25/11 cho biết phi công này là một trong 13 nghi phạm bị bắt giữ liên quan đến đường dây buôn bán ma túy.

Trước đó, cảnh sát thu giữ 96,6 kg methamphetamine (ma túy đá), trị giá khoảng 4,83 triệu ringgit Malaysia (RM), tại căn cứ không quân Subang. Nhóm nghi phạm gồm 7 quân nhân thuộc Không quân Hoàng gia Malaysia (RMAF), trong đó có phi công nói trên, và 6 thường dân.

Theo hãng thông tấn Bernama, ông Hussein cho biết phi công này bị nghi vừa điều phối hoạt động, vừa trực tiếp vận chuyển ma túy từ vùng Klang Valley đến Sabah.

Các cuộc điều tra cho thấy ma túy được đưa đến Labuan, Tawau và một số địa điểm khác tại Sabah. Cảnh sát đang tiếp tục truy tìm những người bị nghi có liên quan.

Giám đốc Cục Điều tra Tội phạm Ma túy thuộc Cảnh sát Hoàng gia Malaysia, ông Hussein Omar Khan, chia sẻ với báo giới. Ảnh: Facebook/Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik PDRM

Ngày 19/11, cảnh sát Malaysia thông báo triệt phá đường dây bị cáo buộc sử dụng cơ sở vận tải hàng không của Không quân Hoàng gia Malaysia tại căn cứ Subang để đưa ma túy đến Sabah, sau đó phân phối ra thị trường quốc tế.

11 nghi phạm đầu tiên bị bắt trong các cuộc đột kích phối hợp giữa cảnh sát và lực lượng không quân tại vùng Klang Valley và Labuan hôm 17/11. Những người này nằm trong tổng số 13 nghi phạm bị bắt giữ được công bố sau đó.

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Khaled Nordin cho biết lực lượng chức năng phát hiện ma túy đá được cất trong 5 vali và một thùng hàng tại kho hậu cần thuộc căn cứ không quân Subang. Vụ việc được phát hiện trong một đợt kiểm tra định kỳ.

Theo ông Hussein, cảnh sát bắt đầu nghi ngờ các phương tiện và cơ sở quân sự bị lợi dụng để vận chuyển ma túy sau một vụ thu giữ lớn hồi tháng 1. Khi đó, lực lượng chức năng phát hiện 6 container tại cảng Klang, đang trên đường đến Teluk Sepanggar, bang Sabah. Cảnh sát chính thức mở cuộc điều tra về đường dây này vào tháng 7.

Vụ việc diễn ra sau một trường hợp khác liên quan đến phi công Malaysia tại Indonesia. Hồi tháng 7, nhà chức trách Indonesia bắt giữ một phi công người Malaysia vì nghi vận chuyển 26 kg MDMA (thuốc lắc) vào Jakarta khi đang làm nhiệm vụ. Đây là vụ việc riêng, không có thông tin cho thấy liên quan đến đường dây đang bị điều tra tại Malaysia.