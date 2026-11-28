Hình ảnh minh họa cảnh sát Malaysia. Ảnh: The Edge Malaysia

Theo ông Hussein, các vụ bắt giữ mới nhất được tiến hành trên cơ sở quá trình thu thập thông tin tình báo và thẩm vấn 13 nghi phạm đã bị bắt trước đó nhằm xác định những đối tượng chủ mưu đứng sau đường dây này.

Trong số các nghi phạm mới bị bắt có một sĩ quan RMAF 29 tuổi, đóng quân tại Tawau, bang Sabah, bị bắt vào chiều tối ngày 26/11 tại khuôn viên trụ sở Chi nhánh Điều tra hình sự khu vực miền Trung, thuộc căn cứ không quân Subang, bang Selangor. Ngay sau đó, NCID đã tiến hành hàng loạt cuộc đột kích tại khu vực Thung lũng Klang vào tối cùng ngày, bắt giữ 3 công dân Malaysia từ 26-28 tuổi và một công dân Trung Quốc 30 tuổi. Kết quả kiểm tra cho thấy cả 3 nghi phạm người Malaysia đều có từ một đến hai tiền án, tiền sự, trong đó một đối tượng từng bị giam giữ theo đạo luật về ma túy.

Tính đến nay, trong số 18 nghi phạm bị bắt giữ, gồm 8 sĩ quan và quân nhân RMAF cùng 10 dân thường, 8 người đã bị truy tố tại các tòa án ở Kuala Lumpur và Selangor. Hiện 5 nghi phạm vẫn đang bị tạm giam, trong khi lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, thu thập thông tin tình báo nhằm xác định các đối tượng chủ mưu và những cá nhân khác có liên quan.

Đường dây buôn lậu ma túy xuyên biên giới này bị phát hiện sau khi lực lượng chức năng thu giữ 96,64 kg chất nghi là ma túy đá, trị giá 4,83 triệu ringgit (khoảng 1,2 triệu USD), cùng 6,98 kg hóa chất khác ngay trước khi số hàng này được đưa lên một máy bay của RMAF tại căn cứ không quân Subang. Vụ việc đã dẫn đến hàng loạt cuộc đột kích tại Thung lũng Klang, vùng lãnh thổ liên bang Labuan và một căn cứ không quân ở Tawau.

Theo hãng thông tấn Malaysia, đường dây này được cho là đã hoạt động từ tháng 7 năm nay, lợi dụng hệ thống vận tải hàng không quân sự để vận chuyển trái phép ma túy từ bán đảo Malaysia đến bang Sabah ở phía Đông, sau đó phân phối ra thị trường quốc tế, trong đó có Philippines và Indonesia.