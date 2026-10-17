Malaysia bắt giữ gần 160.000 người nhập cư bất hợp pháp

Các vi phạm chủ yếu gồm không có giấy thông hành hoặc giấy phép hợp lệ, quá thời hạn lưu trú và vi phạm điều kiện cấp phép. Trong cùng thời gian, Cục Nhập cư Malaysia cũng xử lý 6.099 chủ sử dụng lao động bị phát hiện tuyển dụng hoặc chứa chấp người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp.

Theo quy định của Malaysia, chủ sử dụng lao động tuyển người nước ngoài không có giấy phép hợp lệ có thể bị phạt từ 10.000 đến 50.000 ringgit, phạt tù đến 12 tháng hoặc áp dụng đồng thời cả hai hình phạt.

Các chiến dịch kiểm tra được triển khai trên toàn quốc, tập trung vào người nhập cư vi phạm quy định lưu trú và các chủ sử dụng lao động có hành vi tuyển dụng, chứa chấp lao động trái phép. Động thái này cho thấy Malaysia tiếp tục tăng cường kiểm soát nhập cư và xử lý tình trạng sử dụng lao động nước ngoài không hợp pháp.