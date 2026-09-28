Malaysia 0-0 Indonesia: Thom Haye bị đuổi khỏi sân

Ngay phút thứ 4, mành lưới Malaysia đã rung lên sau pha xoay người dứt điểm của Hubner. Cầu thủ và người hâm mộ Indonesia ăn mừng cuồng nhiệt nhưng bàn thắng bị từ chối do hậu vệ thuộc biên chế Sittard (Hà Lan) đã phạm lỗi trong pha tấn công.

Malaysia cũng chứng tỏ họ không phải là đối thủ dễ bắt nạt. Arif Aiman có pha đột phá dũng mãnh, vượt qua Hubner rồi tung cú sút căng khiến Maarten Paes phải lăn xả cản phá.

Phút 16, Paes tiếp tục phải làm việc vất vả trước pha treo bóng của Faisal Halim. Aiman cố gắng lao vào đánh đầu nhưng chỉ có quả phạt góc cho đoàn quân áo vàng.

Indonesia gặp nhiều khó khăn dù được đánh giá cao hơn. Ảnh: Minh Chiến.

Aiman có hiệp đấu nổi bật khi liên tục khuấy đảo hàng thủ gồm nhiều ngôi sao chất lượng của chủ nhà. Phút 29, anh tiếp tục thử thách thủ môn Paes với một cú sút xa uy lực. Malaysia đã có 3 tình huống hãm thành, trong khi Indonesia chưa có cơ hội nào đáng kể.

Phút 37, Indonesia chỉ còn 10 người. Trọng tài tham khảo VAR tình huống va chạm giữa Thom Haye và Aiman. Ông Ko Hyung-Jin trở lại sân, xóa thẻ vàng, đồng thời rút thẻ đỏ trực tiếp cho cầu thủ chủ nhà. Đây là điều không quá bất ngờ, bởi Indonesia lạm dụng những pha tranh chấp quyết liệt ở phần sân nhà từ đầu trận.

Indonesia trả giá cho lối chơi quyết liệt. Ảnh: Minh Chiến.

Ở thế thiếu người, Indonesia mới tạo ra cơ hội đáng chú ý đầu tiên. Phút 45+5, cú sút chéo góc của số 21, Dean James khiến thủ thành Syihan Hazmi chỉ còn phương án đẩy bóng hết biên. Ở pha phạt góc, chủ nhà suýt mở tỷ số nhưng cú sút của một cầu thủ áo đỏ lại đưa bóng đi trúng cột.

“Tuyển Indonesia chơi không quá ấn tượng. Lẽ ra, họ phải tạo ra thế trận áp đảo Malaysia khi đội hình ra sân hôm nay toàn những cầu thủ thi đấu ở nước ngoài”, phóng viên Thomas của liputan6.com chia sẻ với Tri Thức - Znews.

20 phút đầu hiệp hai, Indonesia mất người nên phải thi đấu với đội hình lùi khá thấp. Ở chiều ngược lại, Malaysia cũng chưa tìm được phương án tiếp cận khung thành đội chủ nhà. Nỗ lực của Aiman, Paulo Josue đều chưa đưa bóng đi trúng đích.

Ngoại trừ Luke Vickery, Ragnar Oratmangoen và Thom Hayem, các cầu thủ còn lại của Indonesia đều đang khoác áo các đội bóng châu Âu, nổi bật là Maarten Paes (Ajax), Kevin Diks (Monchengaldbach) hay Calvin Verdonk (Lille).

Indonesia bước vào trận gặp Malaysia với lợi thế sân nhà, nhưng khoảng trống cho sai lầm không nhiều. Sau lượt đầu, Malaysia dẫn bảng A nhờ hiệu số +3, trong khi Indonesia đứng ngay phía sau với +2.

Malaysia thắng Bangladesh 3-0. Indonesia vượt qua Singapore 2-0. Cả hai đều có ba điểm, nên cuộc chạm trán tại Gelora Bung Karno lúc 19h30 có thể tạo ra khác biệt lớn trước lượt cuối.

FIFA gọi cuộc đối đầu này là “Nusantara Derby”. Với Malaysia, đây là trận đấu có ý nghĩa nhiều hơn một cuộc so tài thông thường. HLV Tan Cheng Hoe và các cầu thủ đều hiểu sức ép khi phải chơi tại Gelora Bung Karno, nơi Indonesia thường nhận được sự cổ vũ rất lớn từ khán giả nhà.

Đội hình ra sân của hai đội tuyển.