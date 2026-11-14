Makeup tự nhiên - Xu hướng làm đẹp được ưa chuộng

Ưu tiên vẻ đẹp tự nhiên

Dạo quanh các cửa hàng mỹ phẩm, studio trang điểm hay theo dõi những xu hướng làm đẹp trên mạng xã hội có thể thấy phong cách makeup tự nhiên ngày càng được quan tâm. Điểm đặc trưng của lối trang điểm này là lớp nền mỏng nhẹ, có độ che phủ vừa phải, đôi má ửng hồng, hàng lông mày được tạo dáng mềm mại cùng màu son gần với sắc môi tự nhiên. Những gam màu như hồng đào, cam đào, hồng đất được nhiều người lựa chọn bởi khả năng tôn da, tạo cảm giác trẻ trung mà không quá cầu kỳ.

Khác với phong cách trang điểm đậm chú trọng tạo khối, nhấn mắt và che phủ gần như toàn bộ khuyết điểm, makeup tự nhiên hướng đến việc làm nổi bật vẻ đẹp sẵn có. Người trang điểm không nhất thiết phải sử dụng quá nhiều mỹ phẩm mà tập trung vào việc lựa chọn sản phẩm phù hợp với làn da, điều chỉnh màu sắc hài hòa với đường nét khuôn mặt. Chính sự đơn giản, linh hoạt giúp phong cách này phù hợp trong nhiều hoàn cảnh, từ đi học, đi làm, gặp gỡ bạn bè đến tham gia các sự kiện hay du lịch.

Phong cách trang điểm tự nhiên, nhẹ nhàng được nhiều chị em lựa chọn, từ những dịp quan trọng đến sinh hoạt thường ngày.

Bạn Nguyễn Linh, phường Nùng Trí Cao chia sẻ: Trước đây, khi trang điểm, em thường thích lớp nền có độ che phủ cao, mắt kẻ sắc nét và son màu nổi bật. Tuy nhiên, thời gian gần đây em chuyển sang phong cách makeup nhẹ nhàng, sử dụng ít sản phẩm hơn. Cách trang điểm này giúp khuôn mặt trông tươi tắn, tự nhiên, đồng thời tiết kiệm thời gian khi đi học, đi làm hoặc gặp gỡ bạn bè.

Sự phổ biến của các nền tảng mạng xã hội cũng góp phần đưa phong cách makeup tự nhiên đến gần hơn với người tiêu dùng. Những video hướng dẫn trang điểm trong trẻo, cách lựa chọn màu son phù hợp với tông da hay bí quyết tạo lớp nền căng bóng thu hút đông đảo lượt quan tâm. Từ những nội dung này, nhiều người chủ động tìm hiểu, học cách tự trang điểm tại nhà, lựa chọn phong cách phù hợp với độ tuổi, công việc và sở thích cá nhân.

Thị trường làm đẹp bắt nhịp xu hướng

Nắm bắt nhu cầu của khách hàng, nhiều cơ sở trang điểm, làm đẹp chú trọng hơn đến các phong cách makeup nhẹ nhàng, trong trẻo. Thay vì tập trung vào những lớp nền dày hay đường nét sắc sảo, các chuyên viên trang điểm hướng đến việc lựa chọn màu sắc, kỹ thuật phù hợp với đặc điểm khuôn mặt và màu da của từng khách hàng. Đặc biệt, trong các dịp chụp ảnh kỷ yếu, dự tiệc, cưới hỏi hay những chuyến du lịch, phong cách trang điểm tự nhiên được nhiều người cân nhắc bởi vừa tạo diện mạo chỉn chu, vừa giữ được nét riêng.

Chị Thùy Dương, chuyên viên trang điểm chia sẻ: Trong quá trình làm nghề, tôi đã trang điểm cho nhiều khách hàng với các nhu cầu khác nhau như dự tiệc cưới, đi sự kiện hay trang điểm hằng ngày. Tuy nhiên, phong cách được nhiều khách hàng lựa chọn chủ yếu là các tone màu hồng nhẹ nhàng, trong trẻo. Lối trang điểm này giúp gương mặt trở nên tươi tắn, rạng rỡ và tạo cảm giác trẻ trung, tự nhiên, không quá lố hay già hơn so với tuổi. Tùy vào khuôn mặt, màu da và sở thích của từng khách hàng, tôi sẽ điều chỉnh cách trang điểm để vừa bắt kịp xu hướng, vừa tôn lên nét đẹp riêng của mỗi người.

Các sản phẩm mỹ phẩm với đa dạng chủng loại, mẫu mã, đáp ứng nhu cầu trang điểm và làm đẹp của người tiêu dùng.

Bên cạnh dịch vụ trang điểm tại các studio, nhu cầu tự makeup tại nhà cũng ngày càng phổ biến. Nhiều người chủ động đầu tư những sản phẩm cơ bản như kem chống nắng, kem nền mỏng nhẹ, má hồng, son dưỡng có màu, mascara và chì kẻ mày để sử dụng hằng ngày. Thị trường mỹ phẩm vì thế cũng trở nên đa dạng hơn với nhiều dòng sản phẩm, phân khúc giá và công dụng khác nhau, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng. Tuy nhiên, trước sự phong phú của thị trường, việc lựa chọn mỹ phẩm phù hợp không phải lúc nào cũng dễ dàng. Người tiêu dùng cần quan tâm đến nguồn gốc, xuất xứ, thành phần sản phẩm, ưu tiên những địa chỉ kinh doanh uy tín và tìm hiểu kỹ trước khi sử dụng.

Có thể thấy, makeup tự nhiên không đơn thuần là một xu hướng trang điểm mà còn phản ánh sự thay đổi trong quan niệm về cái đẹp. Thay vì chạy theo những chuẩn mực ngoại hình hay cố gắng che giấu hoàn toàn khuyết điểm, nhiều người lựa chọn cách chăm sóc bản thân, tôn lên những nét riêng vốn có, thêm tự tin, rạng rỡ trong cuộc sống thường ngày.