Makeup look chớm Thu cực cuốn với tông tím bay bổng, thu hút mọi ánh nhìn

Hãy tạm quên đi sắc neon rực rỡ của mùa Hè, đây là lúc để bắt sóng với trend make up tông tím trầm ấm, đặc trưng của mùa Thu. Cùng nghía qua ba sắc tim đang lên ngôi, nhẹ nhàng mà cân được mọi outfit chớm Thu.

Pink Raisin - hồng ngả nhẹ màu tím nho

Lấy cảm hứng màu quả nho để khô tự nhiên, đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa má hồng terracotta pha hồng và chất son kem lì tạo hiệu ứng blur (làm mờ) cực nên thơ.

Để tạo điểm nhấn khác biệt về texture, hãy phối cùng môi bóng hồng nhũ nhẹ nhàng. Chắc chắn "ai kia" sẽ phải liếc nhìn bạn thêm một lần đấy!

Violet Dreams - sắc tím mộng mơ

Má và môi tông tím violet chính là "chân ái" khi bạn diện outfit toàn màu đen. Một chút sắc màu tinh tế này sẽ làm bừng sáng cả gương mặt, mang lại tổng thể vô cùng hiện đại và tươi mới.

Chốt hạ bằng một lớp son bóng trong suốt, bạn sẽ tự tin sở hữu đôi môi căng mọng suốt cả đêm dài.

Mauve Softy - tím hoa cà quyến rũ

Trót mê mẩn những bộ cánh màu tím mà chưa biết makeup sao cho hợp. Má hồng màu hoa cà chính là mảnh ghép hoàn hảo.

Sắc độ này vừa dịu dàng lại vừa có nét cuốn hút khó cưỡng, giúp gương mặt bừng sáng tức thì. Đánh kèm son bóng nude và chì kẻ viền môi để giữ màu bền chặt tối đa nha.