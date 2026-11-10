MAIQUINN tiết lộ kỹ năng 'hơn thua' Pháo nếu 'var nhau' tại đấu trường nhan sắc

Trước hàng loạt ồn ào và tin đồn vô căn cứ lan truyền trên mạng xã hội, bà xã ca sĩ Tuấn Hưng đã chính thức lên tiếng làm rõ mối quan hệ với Duy Mạnh. Cô thẳng thắn trải lòng về áp lực gia đình đang chịu đựng và mong muốn dư luận dừng việc công kích, thấu hiểu hơn cho người trong cuộc.