MAIQUINN tiết lộ kỹ năng 'hơn thua' Pháo nếu 'var nhau' tại đấu trường nhan sắc
Sau màn xuất hiện "xinh xập xình" tại Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026, MAIQUINN chia sẻ nhanh về "rì-viu" của fan sau khi thưởng thức "Tình Tan". Ở "thế giới song song", nếu bản thân phù hợp bước vào đấu trường sắc đẹp và đụng độ Á hậu Nguyễn Diệu Huyền "aka" "Em xinh" Pháo, đâu sẽ là kỹ năng MAIQUINN sử dụng để đối đầu?
Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/maiquinn-tiet-lo-ky-nang-hon-thua-phao-neu-var-nhau-tai-dau-truong-nhan-sac-post1893156.tpo