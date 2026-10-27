Mai vàng trên đất Ái Tử

Hiệu quả từ cây mai thương phẩm

Hơn mười năm gắn bó với nghề trồng mai, anh Hoàng Tiến Minh Anh ở thôn Phú Mỹ Kiên là một trong những người đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế từ cây cảnh tại địa phương. Trên diện tích rộng khoảng 7.000m², anh Minh Anh quy hoạch bài bản để trồng đa dạng các dòng mai, từ mai vàng 5 cánh đọt xanh truyền thống đến các giống mai bonsai và mai đột biến lá ngọc cành vàng có giá trị cao, gieo hạt chọn lọc từ những cây đẹp trong vườn. Vào mùa cao điểm, vườn mai của anh duy trì từ 3.000-4.000 gốc, có năm anh ươm tới 10 vạn cây giống cung ứng ra thị trường.

Anh Minh Anh bán cây giống đọt xanh từ 1-2 tuổi với giá từ 15.000-30.000 đồng/cây; mai thành phẩm ra hoa có nhiều mức giá, có cây mai thế đẹp đạt mức giá trên 100 triệu đồng. Khách hàng của anh trải rộng từ Quảng Trị đến Hà Tĩnh, Nghệ An, Đà Nẵng...

Vườn mai được đầu tư bài bản của gia đình anh Hoàng Tiến Minh Anh, thôn Phú Mỹ Kiên - Ảnh: K.S

Anh Hoàng Tiến Minh Anh chia sẻ: “Trồng mai đòi hỏi am hiểu sâu sắc đặc tính từng dòng cây. Các giống mai đột biến tuy khó chăm sóc hơn nhưng bù lại sắc hoa đẹp, bông to, được thị trường ưa chuộng nên giá bán cao. Nhờ đầu tư đúng hướng, mô hình mang lại doanh thu mỗi năm hơn 1 tỉ đồng, trừ chi phí tôi thu lãi từ 400-500 triệu đồng. Vườn mai của gia đình cũng tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 200-300 công lao động địa phương mỗi năm. Thời gian tới, tôi dự định tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường”.

Tại thôn Nam Long, mô hình trồng mai bonsai của anh Nguyễn Hữu Diễn lại ghi dấu ấn bởi sự kiên trì và tay nghề khéo léo. Trước năm 2020, trên diện tích 1.000m² đất vườn, anh Diễn chủ yếu trồng các loại cây màu như đậu, ớt, sắn. Do phụ thuộc mùa vụ nên thu nhập rất bấp bênh. Sau khi tìm hiểu qua sách báo và internet về kỹ thuật ươm trồng mai cảnh, anh quyết định cải tạo toàn bộ diện tích vườn để chuyển sang nuôi dưỡng mai bonsai.

Đến nay, anh Diễn đang chăm sóc khoảng 350-400 gốc mai bonsai cùng 1.000 cây mai giống. Mỗi năm, anh bán ra thị trường khoảng 20 cây mai cảnh hoàn thiện và hơn 1.000 cây giống, mang lại thu nhập hơn 150 triệu đồng. Theo anh Diễn, trồng mai bonsai đòi hỏi thời gian dài cùng sự tỉ mỉ, kiên nhẫn. Một cây mai đạt chuẩn phải có bộ đế chắc chắn, gốc đẹp và cành tán cân đối. Mùa xuân khi cây ra lá non cần phun thuốc phòng trừ sâu bệnh kịp thời; đến giai đoạn thích hợp phải bón phân đúng liều lượng để cây kết nụ, nở hoa đúng dịp Tết.

Đồng hành với nông dân

Hiệu quả từ các vườn mai của anh Minh Anh, anh Diễn đã tạo sức lan tỏa tích cực tại địa phương. Đến nay, toàn xã Ái Tử có hơn 20 hộ gia đình đầu tư phát triển mô hình trồng cây cảnh thương phẩm. Tiêu biểu như các hộ ở thôn Triệu Ái gồm Lê Đức Thắng, Võ Khánh Ly, Hoàng Lâm Sơn; hộ anh Nguyễn Văn Toàn ở thôn Bắc Long...

Để phong trào phát triển đi vào chiều sâu, Hội Nông dân xã Ái Tử tích cực vận động hội viên mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và từng bước tham gia liên kết chuỗi giá trị. Tinh thần thi đua lao động sản xuất được thể hiện rõ khi năm 2026 toàn xã có 1.220 hộ nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Bên cạnh tuyên truyền, Hội Nông dân xã chú trọng tạo nguồn lực hỗ trợ hội viên mở rộng sản xuất. Hiện nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội do hội quản lý đạt trên 58 tỉ đồng, tạo điều kiện cho 924 lượt hộ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để đầu tư cây giống, phân bón và cải tạo vườn đồi.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Ái Tử Đỗ Minh Tý cho biết: “Mô hình trồng mai cảnh, mai bonsai ở địa phương cho thấy hiệu quả vượt trội so với một số cây trồng truyền thống. Thời gian tới, Hội Nông dân xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp tổ chức các lớp chuyển giao kỹ thuật chăm sóc, tạo dáng và phát triển cây cảnh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để mở rộng sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập ngay trên quê hương”.