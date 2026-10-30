Mái trường nội trú chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo vùng biên

Em Nguyễn Thanh Phú Điền (giữa) và hai anh trai.

Trường học trở thành “mái nhà thứ hai”

Những ngày đầu bước vào môi trường nội trú, em Nguyễn Thanh Phú Điền (lớp 1E) còn nhiều bỡ ngỡ. Ở cái tuổi còn ham chơi, cần được cha mẹ chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ, Điền đã phải tập làm quen với nếp sống tập thể, tự sắp xếp đồ dùng cá nhân và thực hiện những công việc sinh hoạt hằng ngày.

Gia đình Điền thuộc diện khó khăn, cha mẹ đi làm ăn xa, nên em và 4 anh chị em sống cùng ông bà nội. Cuộc sống vốn không dễ dàng, việc chăm lo cho 5 đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi học càng khiến gánh nặng gia đình thêm lớn. Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, chính quyền địa phương quan tâm tạo điều kiện để cả 5 anh em được vào học nội trú tại trường.

Đối với gia đình, đó là sự hỗ trợ thiết thực. Với những đứa trẻ, đây là cơ hội để được học tập trong môi trường ổn định, có thầy cô hướng dẫn, có bạn bè đồng hành và có điều kiện rèn luyện bản thân tốt hơn.

Cô Trần Thị Mai Lan, giáo viên chủ nhiệm lớp 1E, cho biết, Phú Điền có hoàn cảnh khó khăn, khả năng tiếp thu bài còn chậm nên cần được giáo viên hướng dẫn thêm. Ngoài giờ học trên lớp, cô kiên trì chỉ bảo, động viên để em nắm vững kiến thức, từng bước hình thành thói quen tự lập.

Điều đáng mừng là cả 5 anh em đều học chung trường. Sự hiện diện của anh chị giúp Điền vơi bớt cảm giác xa nhà, có thêm người thân bên cạnh để hỗ trợ nhau trong học tập.

Sau giờ học, nhà trường tổ chức các hoạt động vui chơi, sinh hoạt tập thể và ngoại khóa phù hợp, tạo điều kiện để học sinh thư giãn, giao lưu, phát triển kỹ năng. Qua từng ngày, những việc làm nhỏ như tự giặt đồ, sắp xếp chỗ ngủ, vệ sinh cá nhân hay giữ gìn không gian chung dần thành thói quen.

Không học sinh nào bị bỏ lại phía sau

Cùng hoàn cảnh, em Dương Thành Tín (lớp 4G) cũng thuộc diện khó khăn. Cha mẹ đi làm ăn xa, nên Tín và em gái (lớp 1) được địa phương tạo điều kiện vào trường học nội trú.

Giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn em Tín làm bài.

Cô Võ Thị Kiều Tiên, giáo viên chủ nhiệm lớp 4G cho biết, phần lớn học sinh của trường đều có hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, bên cạnh việc truyền đạt kiến thức, giáo viên luôn quan tâm đến tâm tư, tình cảm và khả năng thích nghi của từng em. Những học sinh tiếp thu bài chậm sẽ được hướng dẫn thêm. Các em còn hạn chế về kỹ năng sinh hoạt sẽ được chỉ bảo từng việc cụ thể, giúp dần hình thành tính tự giác và sự chủ động.

Từ sự tận tụy ấy, trường học dần trở thành mái nhà thứ hai, nơi các em được học chữ, học cách sống và nuôi dưỡng niềm tin vào tương lai…

Chung tay vun đắp tương lai cho trẻ em vùng biên

Cô Đỗ Thị Bỉnh, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Khánh An cho biết, trường hiện có 1.703 học sinh, trong đó có 306 học sinh là con em Việt kiều Campuchia.

Trường được đầu tư xây dựng mới, cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy và học. Tuy nhiên, trong năm đầu tiên trường triển khai mô hình nội trú nên vẫn còn nhiều khó khăn. Nhà trường phải từng bước hoàn thiện nề nếp quản lý, tổ chức sinh hoạt tập thể, chăm sóc học sinh và phối hợp với gia đình, địa phương để bảo đảm các em thích nghi tốt với môi trường mới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương và lãnh đạo xã Khánh Bình trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường nhân ngày khai giảng năm học 2026 - 2027.

Hiện có 96 học sinh nội trú được hỗ trợ tiền ăn và sinh hoạt phí theo quy định. Ngoài nguồn hỗ trợ này, nhà trường còn tích cực vận động các tổ chức, cá nhân chung tay chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Sự hỗ trợ kịp thời không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng cho gia đình, mà còn tiếp thêm động lực để các em duy trì việc học, hạn chế nguy cơ gián đoạn việc học vì cuộc sống mưu sinh.

Đối với xã biên giới Khánh Bình, nơi có nhiều học sinh là con em đồng bào dân tộc Chăm và Việt kiều Campuchia, chăm lo giáo dục có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Mỗi học sinh được đến trường, tiếp cận tri thức và rèn luyện kỹ năng là thêm một cơ hội để thay đổi tương lai, cải thiện cuộc sống của bản thân, gia đình và góp phần xây dựng quê hương.

Từ sự quan tâm của chính quyền, nhà trường và cộng đồng, mái trường nội trú đang từng ngày trở thành điểm tựa cho những ước mơ trẻ thơ nơi biên giới.