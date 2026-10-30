Mái trường Nam Dư - Nơi yêu thương bắt đầu

Tạp chí Trẻ em Việt Nam trân trọng gửi tới quý độc giả tác phẩm dự thi của học sinh Trương Gia Linh - Lớp 4A1 - Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nam Dư tại hạng mục "Viết về trường học hạnh phúc" trong Cuộc thi "Viết và bình chọn Trường học Hạnh phúc 2026".

Bài dự thi viết tay bằng Tiếng Việt nắn nót, đầy cảm xúc của em Trương Gia Linh (học sinh lớp 4A1, Trường Tiểu học & THCS Nam Dư, Hà Nội)

Mỗi buổi sáng, khi ánh nắng dịu dàng len qua khung cửa sổ, em lại háo hức đeo chiếc ba lô nhỏ lên vai và đến trường. Con đường quen thuộc dẫn em tới trường dường như ngày nào cũng đẹp hơn. Ở đó có hàng cây xanh, có sân trường rộn ràng tiếng nói cười và đặc biệt là có những người thầy, người cô luôn yêu thương chúng em. Với em, trường học không chỉ là nơi học chữ, học toán mà còn là một mái nhà thứ hai, nơi cất giữ biết bao kỉ niệm đẹp của tuổi thơ.

Trong rất nhiều kỉ niệm đẹp ở trường, có một kỉ niệm mà em sẽ luôn nhớ mãi. Đó là một lần em gặp khó khăn trong học tập và đã được cô giáo và các bạn giúp đỡ. Kỉ niệm ấy tuy nhỏ bé nhưng đã dạy em một bài học thật lớn về tình bạn, tình thầy trò và sự cố gắng.

Hôm ấy, trong giờ học Toán, cô giáo giao cho chúng em một bài toán có lời văn. Em đọc đi đọc lại nhiều lần nhưng vẫn không hiểu phải làm thế nào. Nhìn các bạn chăm chú viết bài, em càng thấy lo lắng. Em sợ mình làm sai, sợ bị điểm kém và cảm thấy mình thật vụng về. Những con số trên trang vở lúc ấy cứ như đang nhảy múa trước mắt em.

Đúng lúc đó, cô nhẹ nhàng bước xuống chỗ em và ân cần hỏi:

– Con đang gặp khó khăn ở đâu nào?

Em lí nhí nói rằng em không biết phải giải bài toán thế nào. Cô ngồi xuống bên cạnh, kiên nhẫn đọc lại đề bài cùng em. Cô không làm bài thay em mà gợi ý từng chút một để em tự suy nghĩ. Giọng cô dịu dàng như một làn gió mát khiến em bớt căng thẳng hơn.

Một lúc sau em bỗng reo lên:

– À, con hiểu rồi ạ!

Cô mỉm cười, ánh mắt đầy khích lệ:

– Đúng rồi! Chỉ cần con bình tĩnh và cố gắng thì việc gì cũng có thể làm được.

Em cẩn thận viết từng dòng vào vở. Khi tìm được đáp số đúng, em vui đến mức muốn nhảy lên. Cô xoa đầu em và nói:

– Cô biết con làm được mà!

Chỉ một câu nói giản dị ấy thôi nhưng đã khiến em nhớ mãi. Em nhận ra rằng đôi khi điều chúng ta cần nhất không phải là một lời khen thật lớn, mà chỉ là một người tin rằng chúng ta có thể làm được.

Khi giờ học kết thúc, người bạn ngồi bên cạnh còn quay sang nói:

– Lần sau nếu cậu chưa hiểu thì cứ hỏi tớ nhé! Chúng mình cùng làm.

Em nhìn bạn và mỉm cười. Tự nhiên em thấy lớp học hôm ấy ấm áp đến lạ. Em hiểu rằng bạn bè không chỉ là những người chơi cùng mà còn là những người sẵn sàng giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn.

Mỗi ngày đến trường, em đều cảm thấy mình may mắn. May mắn vì có những người bạn đáng yêu, có thầy cô tận tâm và có một mái trường thân thương để học tập và trưởng thành.

Rồi một ngày nào đó, em sẽ rời mái trường tiểu học Nam Dư để bước sang một ngôi trường mới nhưng em tin rằng những tiếng cười, những bài học, những cái ôm, những lời động viên và cả những kỉ niệm nhỏ bé nơi đây sẽ luôn ở lại trong trái tim em.

Nếu có ai hỏi em: "Điều gì khiến em vui nhất khi đến trường?", em sẽ không ngần ngại trả lời: "Đó là được học tập, được vui chơi, được gặp bạn bè và được thầy cô yêu thương".

Em sẽ luôn cố gắng học tập thật tốt, sống thật ngoan và biết yêu thương mọi người để không phụ lòng thầy cô và cha mẹ. Em muốn mỗi ngày đến trường đều mang theo một nụ cười và trở về nhà với thật nhiều niềm vui. Bởi vì trong trái tim em, mái trường Nam Dư là một nơi đặc biệt - nơi những ước mơ bắt đầu, nơi tình yêu thương được gieo mầm và nơi tuổi thơ của em được viết nên bằng những trang kỷ niệm ngọt ngào nhất.

Bài dự thi viết tay bằng Tiếng Anh nắn nót, đầy cảm xúc của em Trương Gia Linh (học sinh lớp 4A1, Trường Tiểu học & THCS Nam Dư, Hà Nội)

Every morning, when the soft sunlight comes through my window, I happy put my small school bag on my shoulder and go to school. The familiar road to Nam Du Primary school seems more beautiful everyday. There are green trees, a happy schoolyard, and the lovely voices of my teachers and friends. My teachers always love and care for us.

For me, school is not only a place where I learn Math, English, and other subjects. It is also my second home. It is a place where I keep many beautiful memories of my childhood.

Among all my school memories, there is one memory that I will always remember. One day, I had a problem with my schoolwork, and my teacher and my friends helped me. It was a small memory, but it taught me a big lesson about friendship, love, and trying my best.

One day, in a Math lesson, my teacher gave us a word problem. I read it again and again, but it still did not know how to solve it. I looked at my friends. They were quietly doing their work. I felt more and more worried.

I was afraid of making a mistake. I was afraid of getting a bad mark. I thought I was not good at Math. The numbers in my notebook seemed to dance in front of my eyes.

At that moment, my teacher gently came to my desk. She didn't get angry. She just smiled and asked:

– Where is the problem, my dear?

I quietly told her that I didn't know how to solve the problem. My teacher sat next to me. She read the problem with me patiently. She didn't do the work for me. Instead, she gave me small clues and let me think myself. Her gentle voice made me feel less worried.

After a while, I suddenly said:

– Oh! I understand now!

My teacher smiled at me. Her eyes were full of encouragement:

– That's right! If you stay calm and try your best, you can do it.

I carefully wrote the answer in my notebook. When I got the correct answer, I was so happy that I wanted to jump up. My teacher gently touched me and said:

– I knew you could do it!

That simple sentence stayed in my heart. I understood that sometimes we do not need a big compliment. We just need someone to believe in us.

When the lesson ended, my friend sitting next to me and said:

– If you don't understand next time, just ask me. We can do it together!

I looked at my friend and smiled. Suddenly, our classroom felt so warm and happy.

I understood that friends are not only people who play and laugh with us. Good friends also help us when we have problems. Sometimes, just one kind word or one helping hand can make a sad person happy again.

Every day at school, I feel very lucky. I'm lucky because I have lovely friends, caring teachers, and a wonderful school where I can learn and grow.

I know that time goes very quickly. One day, I will leave Nam Du Primary school and go to a new school. But I believe that the laughter, the lessons, the hugs, the kind words, and the little memories here will always stay in my heart.

If someone asks me: "What makes you happiest at school?", I will answer without thinking: "Learning, playing, meeting my friends, and being loved by my teachers."

I will always try my best to study well, be a good student, and love everyone around me. I want to bring a smile to school every day and go home with lots of happiness. Because in my heart, Nam Du Primary school is a very special place - a place where dreams begin, where love grows, and where my childhood is filled with the sweetest and most beautiful memories.

Dành cho thí sinh dự thi "Viết và bình chọn trường học hạnh phúc 2026" 1. Gửi bài lên diễn đàn để lưu giữ kỷ niệm đẹp khi tham gia cuộc thi: https://web.facebook.com/groups/2375985202597241 2. Gửi bài lên chuyên trang để được tải Giấy chứng nhận miễn phí mà không cần chờ tới kết quả