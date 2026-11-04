Mái trường mới ở vùng biên Phiêng Pằn

Một tiết học của cô và trò Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Phiêng Pằn.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Phiêng Pằn có tổng mức đầu tư trên 250 tỷ đồng, được xây dựng đồng bộ với các hạng mục: khối nhà lớp học, phòng học bộ môn, thư viện, nhà ban giám hiệu, khu nội trú học sinh, nhà công vụ giáo viên, nhà bếp, nhà ăn và các công trình phụ trợ. Năm học 2026-2027, nhà trường có 56 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 967 học sinh từ khối 3 đến khối 9, chủ yếu là con em đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Ngay từ đầu năm học, Ban Giám hiệu nhà trường tập trung ổn định tổ chức, kiện toàn bộ máy, thành lập 4 tổ chuyên môn; ban hành quy chế làm việc, nội quy học sinh và quy định về tổ chức ăn ở, sinh hoạt nội trú. Nhà trường tổ chức tập huấn chuyên môn, rà soát, trang bị sách giáo khoa, đồ dùng dạy học; xây dựng thời gian biểu khoa học, bố trí hợp lý các hoạt động học tập, ăn uống, nghỉ ngơi, tự học và sinh hoạt nội trú, giúp học sinh sớm thích nghi với môi trường mới.

Để nâng cao chất lượng giáo dục, nhà trường tiến hành khảo sát, phân loại năng lực học sinh, từ đó xây dựng kế hoạch giảng dạy phù hợp với từng đối tượng. Các tổ chuyên môn chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học; tăng cường nghiên cứu bài học, thao giảng, dự giờ, trao đổi kinh nghiệm và khai thác hiệu quả thiết bị dạy học.

Một tiết học tin tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Phiêng Pằn.

Công tác quản lý, giáo dục học sinh nội trú được nhà trường chú trọng. Cán bộ, giáo viên được phân công theo dõi, hướng dẫn học sinh trong giờ tự học và sinh hoạt, duy trì nền nếp, kỷ cương. Đồng thời, tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Các hoạt động ngoại khóa, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức thường xuyên, tạo không khí vui tươi, góp phần giúp học sinh phát triển toàn diện.

Một bữa ăn bán trú của học sinh.

Công tác chăm sóc đời sống, bảo đảm dinh dưỡng và sức khỏe cho học sinh cũng được nhà trường chú trọng. Từ tiếp nhận nguyên liệu đến chế biến, chia suất ăn đều thực hiện theo quy trình, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng. Bên cạnh bố trí nơi ăn, ở sạch sẽ, nền nếp, nhà trường còn quan tâm chăm sóc sức khỏe, động viên tinh thần, giúp các em vơi bớt nỗi nhớ gia đình, từng bước hòa nhập với cuộc sống tập thể.

Các em học sinh hỗ trợ nhau trong sinh hoạt bán trú.

Từ lớp học, khu nội trú đến nhà ăn, mọi không gian đều được quan tâm chăm lo, hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh học tập và trưởng thành. Với sự tận tâm của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, ngôi trường mới đang từng bước trở thành điểm tựa tri thức, chắp cánh ước mơ cho thế hệ trẻ vùng biên Phiêng Pằn.