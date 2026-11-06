Mái trường Lương Yên – Nơi ươm mầm ước mơ và chắp cánh nghị lực của em.

Tạp chí Trẻ em Việt Nam giới thiệu tới quý độc giả bài dự thi của em Trần Gia Huy - Lớp 8A2, Trường TH&THCS Lương Yên (Hà Nội), tham gia Cuộc thi “Viết và bình chọn Trường học Hạnh phúc 2026”, được lựa chọn vào TOP 10 bài viết truyền cảm hứng.

Sinh ra với khiếm khuyết bẩm sinh ở cánh tay phải, Huy từng có những lúc tự ti, buồn bã vì sự khác biệt của bản thân.

Dưới mái trường Lương Yên, em nhận được sự quan tâm của thầy Hiệu trưởng, các thầy cô giáo, đặc biệt là thầy giáo chủ nhiệm Đỗ Mạnh Cường và tình cảm chân thành từ các bạn lớp 8A2.

Tác phẩm vinh dự được lựa chọn vào TOP 10 bài viết truyền cảm hứng tại cuộc thi.

Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng có một nơi để yêu thương, để nhớ và để cảm thấy cảm thấy bình yên mỗi khi nghĩ về. Với em, nơi ấy thật đặc biệt, đó chính là mái trường TH&THCS Lương Yên thân yêu! Đến trường không chỉ là đến để học những con chữ, những phép tính hay những bài học về cuộc sống mà còn là hành trình giúp em trưởng thành, tự tin hơn và có thêm nghị lực để vượt qua khó khăn.

Em tên là Trần Gia Huy, hiện là học sinh lớp 8A2, Trường TH&THCS Lương Yên Em sống cùng với bà ngoại của mình. Cuộc sống đã sớm đặt cho hai bà cháu em thử thách thật lớn - ngay từ rất nhỏ, em không may bị khuyết tật bẩm sinh ở cánh tay phải. Vì thế, trong sinh hoạt và học tập, em đều phải sử dụng tay trái để thực hiện những công việc mà nhiều bạn có thể làm dễ dàng bằng cả hai tay.

Em Trần Gia Huy, học sinh Lớp 8A2 - Trường TH&THCS Lương Yên (Hà Nội).

Những điều tưởng như rất bình thường đối với người khác nhưng với em lại cần nhiều thời gian, sự kiên trì và cố gắng. Có những việc trong sinh hoạt đời thường, em phải tập đi, tập lại nhiều lần hàng năm tháng mới có thể làm được. Có những lúc em cảm thấy mình thật chậm, vụng về, thậm chí, hơi vô dụng… khi chưa thể tham gia một số hoạt động như các bạn. Em đã từng rất buồn, đôi lúc tiêu cực, tự hỏi vì sao bản thân lại gặp phải những thiệt thòi như vậy, tại sao mình không được sinh ra với đôi bàn tay lành lặn giống như các bạn? Thế rồi, chính những tháng ngày tập luyện ấy lại giúp em nhận ra rằng, nếu cứ mãi tự ti, em sẽ chẳng thể tiến lên phía trước. Không thể lựa chọn hoàn cảnh mình sinh ra nhưng em có thể lựa chọn cách sống, cách khắc phục và đối diện với những khó khăn ấy. Đó có lẽ chính là bài học lớn để em trưởng thành!

Cuộc sống có những điều chưa may mắn nhưng bù lại, em được trở thành học sinh của trường TH&THCS Lương Yên, là một thành viên lớp 8A2 và là học trò của các thầy cô giáo luôn yêu thương và tận tụy với nghề!

Dưới mái trường thân yêu này, chưa lần nào, em cảm thấy mình khác biệt hay đơn độc trên hành trình vượt qua khó khăn. Em đặc biệt biết ơn thầy Đỗ Mạnh Cường, giáo viên chủ nhiệm lớp 8A2 của em. Thầy luôn ở gần bên, đồng hành với từng bạn học sinh. Đối với em, sự quan tâm của thầy chủ nhiệm không chỉ thể hiện ở những bài dạy tâm huyết mà còn qua cả những lời phân tích, giảng giải khi em làm sai; động viên em tiếp tục cố gắng, chủ động học tập và rèn luyện. Em cũng không biết từ bao giờ, khi gặp khó khăn, người đầu tiên em nghĩ đến để chia sẻ, nhờ hỏi ý kiến lại chính là thầy chủ nhiệm. Những lời dặn dò của thầy giúp em hiểu rằng một học sinh tốt không phải chưa bao giờ gặp trở ngại mà là người biết cố gắng, biết nhận ra thiếu sót và kiên trì học hỏi để tiến bộ mỗi ngày. Điều đó khiến em cảm thấy mình được tin tưởng, tôn trọng và có thêm động lực để phấn đấu. Em luôn tự nhắc nhở mình phải chăm chỉ, có ý thức và sống có trách nhiệm hơn để không phụ lòng mong mỏi của thầy Cường.

Không chỉ vậy, một trong những niềm hạnh phúc đặc biệt nhất của em tại mái trường Lương Yên chính là được tham gia hoạt động thể dục thể thao, đặc biệt là môn bóng rổ. Có những lúc đứng ngoài nhìn các bạn tập luyện, em rất muốn được vào sân nhưng nghĩ đến việc chơi bóng rổ với chỉ một cánh tay khiến em thoáng băn khoăn và có ý định từ bỏ. Bởi em biết, bộ môn này đòi hỏi sự nhanh nhẹn, khả năng phối hợp cùng với sức bền rất tốt. Chính vì thế, em rất cảm ơn cô Nguyễn Thu Hiền và cô Phạm Thị Hồng Nội, hai cô giáo giảng dạy môn Giáo dục thể chất, các cô đã động viên em tới lớp, giúp em bước qua được rào cản tâm lí để cùng tham gia tập luyện với các bạn. Mỗi buổi tập là một lần em học thêm nhiều điều mới, rèn luyện sức khỏe, sự kiên trì và tinh thần đồng đội. Bóng rổ dạy em rằng không phải ai cũng có xuất phát điểm giống nhau, nhưng mỗi người đều có thể nỗ lực để tiến bộ mỗi ngày. Có những động tác em phải luyện tập nhiều lần mới thực hiện được, có những lúc em cầm bóng vội, chưa chắc tay, bóng đã rơi trượt vào thành viên đội bạn... Thế nhưng, nhờ sự chỉ bảo ân cần của các cô, thay vì nản lòng, em lại tiếp tục cố gắng lắng nghe, tập luyện lại theo hướng dẫn của các cô. Em hiểu rằng điều quan trọng không chỉ là ghi được bao nhiêu điểm hay đạt thành tích gì, mà còn là tinh thần không bỏ cuộc, sự tôn trọng của đồng đội và niềm vui khi được cùng nhau chinh phục thử thách.

Thế rồi khi được góp mặt trong đội tuyển bóng rổ của lớp, tham gia thi đấu trong hội thao của trường, em thấy bao công sức luyện tập vất vả được đền đáp thật xứng đáng! Em sẽ mãi không bao giờ quên những giây phút được ra sân thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của lớp. Khi ấy, em quên hẳn những giây phút tủi thân hay cả khiếm khuyết của bản thân, được cả trường vỗ tay cổ vũ khi giành được bóng, em tự hào về sự cố gắng của bản thân mình lắm! Em thấy yêu và trân trọng cánh tay trái gan dạ của mình hơn bởi nó đã giúp em làm được những việc mà hai cánh tay người khác mới làm được.

Tại trường TH&THCS Lương Yên, nếu thầy cô là những người truyền tri thức, gieo thêm niềm tin trong em thì các bạn lớp 8A2 chính là những người khiến mỗi ngày đến trường của em trở nên thật vui và ý nghĩa. Ngay từ những ngày đầu vào lớp, các bạn chưa từng nhìn em chỉ qua những thiệt thòi về cơ thể hay hoàn cảnh gia đình. Em được trở thành một thành viên bình thường của tập thể 8A2, cùng học, cùng chơi, cùng thực hiện nhiệm vụ và cùng chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn của tuổi học trò. Sự quan tâm ấy thật đáng quý! Bởi đôi khi, điều một người cần không phải là sự thương hại, mà là sự tôn trọng, thấu hiểu và cơ hội được tham gia như một người bình thường nhất. Nhờ có thầy cô và bạn bè, em cảm thấy tự tin hơn, mạnh dạn hơn và hiểu rằng mình cũng có những khả năng riêng để đóng góp cho tập thể.

Khi nhìn lại hành trình của mình, em nhận ra rằng thử thách ngoại cảnh có thể khiến chúng ta đi chậm chứ không thể cản bước chúng ta tiến về phía trước. Khuyết tật ở cánh tay phải khiến em phải sáng tạo, tìm những cách làm phù hợp trong học tập và sinh hoạt. Việc thiếu vắng bố và không được sống cùng mẹ cũng khiến em có những nỗi buồn riêng nhưng em luôn có bà ngoại, thầy cô và bạn bè ở bên để biết rằng mình không đơn độc. Chính dưới mái trường Lương Yên thân yêu này, em đã có một ước mơ, khát khao về tương lai cho riêng mình: Em mong mình sẽ có nhiều sức khỏe, học tập thật tốt để mai sau có thể chăm sóc bà và không phụ lòng thầy cô và các bạn.

Đối với em, trường TH&THCS Lương Yên không chỉ là nơi em học tập mỗi ngày mà còn là một ngôi nhà thứ hai thật đặc biệt. Ở đó, thầy cô luôn khuyến khích em tiến bộ chứ không bị giới hạn bởi những khó khăn; luôn tôn trọng, yêu thương, ghi nhận, tạo điều kiện cho em khẳng định mình mỗi ngày chứ không bị nhìn nhận chỉ qua những thiệt thòi. Em cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi được là học sinh lớp 8A2, trường TH&THCS Lương Yên!

Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bà ngoại, người luôn yêu thương và chăm sóc em; cảm ơn thầy Đỗ Mạnh Cường cùng toàn thể các thầy cô giáo Trường TH&THCS Lương Yên đã tận tình dạy dỗ, quan tâm và giúp đỡ em; cảm ơn cô Nguyễn Thu Hiền, cô Phạm Thị Hồng Nội đã tạo điều kiện để em được tham gia tập luyện và thi đấu bóng rổ cùng các bạn; cảm ơn tập thể lớp 8A2 đã luôn đồng hành, sẻ chia và dành cho em những tình cảm chân thành.

Em tin rằng, với tình yêu thương của gia đình, sự dìu dắt của thầy cô và sự đồng hành của bạn bè, em sẽ có thêm sức mạnh để vượt qua những khó khăn, vững vàng theo đuổi ước mơ và sống một cuộc đời thật ý nghĩa.

Nếu có ai hỏi, chắc chắn, em xin được tự tin trả lời rằng: Trường TH &THCS Lương Yên của em chính là một ngôi trường hạnh phúc!