Mái trường học bất ngờ đổ sập khiến 28 người thiệt mạng, nhiều trẻ em bị vùi lấp

Một vụ sập mái trường học tư thục tại thành phố Peshawar, Pakistan, đã khiến ít nhất 27 trẻ em và một giáo viên thiệt mạng. Nhiều học sinh khác bị thương, trong khi lực lượng cứu hộ vẫn khẩn trương tìm kiếm những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Theo thông tin được đăng tải ngày 15/10, vụ việc xảy ra tại Trung tâm Giáo dục Al-Khair ở Peshawar, thủ phủ tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Vụ sập công trình gây ra hậu quả nghiêm trọng, với phần lớn nạn nhân là trẻ em dưới 13 tuổi.

Người phát ngôn bệnh viện Mohammad Asim xác nhận tất cả các em nhỏ thiệt mạng hoặc bị thương trong vụ việc đều chưa đến 13 tuổi. Nhiều học sinh bị thương nặng đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Trong khi đó, một số em được cho là vẫn mắc kẹt bên dưới những mảng bê tông và vật liệu xây dựng đổ sập.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các đội cứu thương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để đưa những người bị thương đến cơ sở y tế. Nhân viên nhà trường cùng người dân địa phương cũng tham gia dọn dẹp đống đổ nát, hỗ trợ lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân.

Ông Iftikhar Khan, cán bộ phụ trách tình trạng khẩn cấp của quận, cho biết lực lượng cứu hộ đã giải cứu được ít nhất 45 trẻ em khỏi khu vực đổ nát. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm vẫn tiếp tục do còn những học sinh được cho là mất tích.

Theo lời kể của một nhân viên cứu hộ, mái của tầng trên đã sập xuống, đè lên phần mái bên dưới. Sau đó, các tầng tiếp tục đổ sập, khiến những học sinh đang học trong các lớp học bị vùi lấp. Diễn biến này khiến việc tiếp cận các nạn nhân gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi lực lượng cứu hộ phải thận trọng trong quá trình dọn dẹp hiện trường.

Các nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Lady Reading, nơi tiếp nhận cả những trường hợp bị thương nặng. Trước số lượng bệnh nhân tăng cao, bệnh viện đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp để huy động nguồn lực phục vụ công tác cứu chữa.

Cảnh sát trưởng Peshawar, ông Saeed Ahmed, cho biết tòa nhà có kết cấu yếu và đây có thể là một trong những yếu tố góp phần dẫn đến thảm kịch. Chủ sở hữu trường học đã bị bắt giữ, song tại thời điểm thông tin được công bố, người này chưa bị buộc tội chính thức. Nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ sập công trình vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra.

Vụ việc một lần nữa làm dấy lên những lo ngại về mức độ an toàn của các công trình giáo dục tại Pakistan, đặc biệt là những tòa nhà có kết cấu không bảo đảm. Trước đó, vào tháng 7, mái của một trung tâm dạy thêm đang trong quá trình xây dựng tại thành phố Lahore cũng bị sập, khiến bốn học sinh thiệt mạng.

Những vụ tai nạn liên tiếp đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc kiểm tra chất lượng công trình, giám sát quá trình xây dựng và bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn tại trường học. Trong khi cuộc điều tra về vụ việc ở Peshawar vẫn đang được tiến hành, ưu tiên trước mắt của lực lượng chức năng là tìm kiếm những người còn mất tích và hỗ trợ các nạn nhân bị thương.