Mái trường hạnh phúc - Nơi lưu giữ tuổi thơ em

Tạp chí Trẻ em Việt Nam trân trọng gửi tới quý độc giả tác phẩm dự thi của học sinh Vũ Bảo Ngọc - Lớp 3E, Trường Tiểu học Bế Văn Đàn (TP. Hà Nội) tại hạng mục "Viết về trường học hạnh phúc" trong Cuộc thi "Viết và bình chọn Trường học Hạnh phúc 2026". Bằng giọng văn hồn nhiên, trong trẻo và giàu cảm xúc, Bảo Ngọc đưa người đọc trở về với những kỷ niệm thân thương dưới mái trường Bế Văn Đàn.

Có một nơi, mỗi sáng em đều muốn đến. Có một nơi chỉ cần nghe tiếng trống vang lên là em thấy trong lòng vui vui. Có một nơi mà khi tan học rồi, em vẫn muốn nán lại thêm một chút để chơi với bạn.

Nơi ấy là Trường Tiểu học Bế Văn Đàn, số 2 ngõ 14 phố Hồ Đắc Di, phường Đống Đa, Hà Nội. Em đã học ở đây được 2 năm rồi và năm nay em lên lớp 3, nơi này đã trở thành một phần tuổi thơ của em.

Em nhớ buổi sáng đầu tiên bước vào lớp 1. Hôm ấy, em vừa háo hức vừa lo lắng. Em nắm tay mẹ thật chặt. Điều đặc biệt là mẹ vừa là mẹ em, mẹ còn là cô giáo chủ nhiệm lớp 1. Mẹ em tên là Đinh Thu Hằng - một cô giáo yêu nghề, yêu trẻ, cực kì tâm huyết. Mẹ dạy lớp em học những nét chữ đầu tiên, học toán, cách xếp hàng chào hỏi, chơi cùng nhau.

Có lúc em làm bài sai, mẹ em nhắc: "Con đọc lại đề thật kỹ nhé!" Lúc ấy, em còn phụng phịu nói: "Mẹ cứ chê con!" Những bây giờ khi đã học lớp 3, em mới hiểu rằng mẹ không chỉ muốn em làm đúng một bài toán. Mẹ muốn em biết tự suy nghĩ và không bỏ cuộc. Đây là bài học đầu tiên mà em nhớ nhất.

Trường học trong ký ức của em còn có tiếng cười trong giờ ra chơi, khi một bạn kể một câu chuyện vui, chơi một trò chơi nhỏ, hay cùng nhau đùa vui. Có lần trong giờ ra chơi, một bạn bị ngã. Bạn chưa kịp khóc thì các bạn đã chạy tới giúp. Chuyện chỉ xảy ra trong vài phút. Lúc ấy, em nghĩ: "Nếu mình bị ngã, chắc các bạn cũng sẽ làm như thế với mình".

Và em thấy trường học thật ấm áp.

Có một lần lớp em cùng nhau làm việc nhóm. Các bạn không ai nghe ai. Cô không mắng. Cô chỉ hỏi: "Các con đã thử nghe ý kiến của bạn chưa?" Thế là chúng em ngồi lại.

Lúc đó em mới hiểu: "Một tập thể không phải là nơi mọi người đều giống nhau. Một tập thể là nơi những điều khác nhau có thể cùng tạo nên một điều đẹp đẽ".

Trường học còn dạy em biết "cảm ơn", "xin lỗi", biết "nhường nhịn" bạn bè, giúp một người đang cần giúp đỡ. Có những điều tưởng rất nhỏ, nhưng em nghĩ nếu ai cũng làm được thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Em thích những ngày trường có hoạt động, những buổi văn nghệ, những hoạt động trải nghiệm khiến cả sân trường rộn ràng.

Em thích nhất là những lúc cả lớp cùng làm một hoạt động. Bởi khi ấy, chúng em không còn ngồi riêng từng bàn, ngồi riêng một chỗ. Chúng em trở thành một lớp học, một tập thể đoàn kết. Có thể chúng em có khi vẫn cãi nhau, có thể bạn làm em buồn, có lúc em cũng làm bạn buồn. Nhưng rồi chúng em lại làm hòa. Bởi vì trẻ con mà buồn đấy rồi lại vui ngay.

Bạn cười em cũng cười theo.

Sân trường nắng rót trong veo tiếng cười.

Mai này đi khắp muôn nơi.

Em còn nhớ mãi một thời Bế Văn Đàn.

Bây giờ em đã học lớp 3, em đã tự làm được nhiều việc. Có những hôm đi ngang qua lớp 1, em vẫn nhìn vào bên trong. Em nhớ cô bé ngày nào còn viết chữ chưa thẳng hàng, sợ phát biểu, nắm tay mẹ thật chặt trước cửa lớp. Có lẽ em đã lớn lên từ những điều rất nhỏ như thế!

Một nét chữ đẹp hơn. Một lần dám giơ tay phát biểu. Một lần biết xin lỗi. Một lần biết tha thứ. Một lần biết giúp bạn. Một lần tự mình vượt qua bài toán khó. Và rất nhiều lần được thầy cô động viên: "Cố lên con!"

Em nghĩ, đó chính là điều làm nên một trường học hạnh phúc.

Không phải vì ở đó không có những lúc buồn. Mà bởi vì khi buồn chúng em có người để chia sẻ. Khi chưa làm được, có người động viên. Khi mắc lỗi, có người giúp chúng em sửa sai. Khi vui có bạn bè cùng cười. Mỗi ngày, chúng em lại được học thêm một điều để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.

Sau này có thể em sẽ quên một bài toán đã học. Có thể em sẽ không nhớ hết những trang sách mình từng đọc nhưng em nghĩ mình sẽ nhớ tiếng trống trường, nhớ sân trường, nhớ những người bạn, nhớ những lời cô dặn, nhớ những ngày cả lớp cùng cười thật to.

Và em sẽ nhớ một điều rất riêng của mình: "Ngày đầu tiên em đến trường, mẹ vừa là mẹ, vừa là cô giáo chủ nhiệm lớp 1 của em".

Có lẽ đó là một món quà mà tuổi thơ đã dành cho em ở ngôi trường hạnh phúc này. Em không biết sau này em sẽ trở thành người như thế nào. Nhưng em biết, em đã may mắn được lớn lên trong một ngôi trường có rất nhiều yêu thương:

Một ngôi trường mà ở đó, mỗi ngày đến lớp là một ngày vui!

Mỗi người bạn là một người bạn tốt.

Mỗi người thầy, người cô là một người gieo hạt.

Và mỗi ngày đi học, em lớn thêm một chút.

Bế Văn Đàn ơi! Cảm ơn ngôi trường đã cho em một tuổi thơ thật đẹp! Để mỗi sáng mai, khi đeo cặp lên vai và bước qua cánh cổng trường, em vẫn có thể vui vẻ nghĩ rằng: “Hôm nay mình lại được đến trường!”

Và có lẽ đó chính là hạnh phúc!