Mái trường đổ sập ở Pakistan khiến ít nhất 28 trẻ em thiệt mạng

Bilal Ahmed - đại diện lực lượng cứu hộ địa phương chia sẻ với CNN rằng mưa lớn đã khiến mái của tòa nhà hai tầng tại thành phố Peshawar bị sập. Ông cho biết thêm, một số trẻ em vẫn còn mắc kẹt trong đống đổ nát và lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tiếp cận các em.

Asim Khan - phát ngôn viên của Bệnh viện Lady Reading tại Peshawar, thông tin với CNN rằng có 47 trẻ em bị thương. Những hình ảnh từ hiện trường cho thấy các xe cứu thương đang di chuyển khẩn cấp qua những con phố hẹp, trong khi đám đông tập trung bên ngoài tòa nhà trường học.

Các vụ sập công trình là vấn đề thường thấy tại Pakistan. Các tiêu chuẩn xây dựng tại quốc gia này thường không được thực thi nghiêm ngặt, và nhiều công trình được xây dựng bằng vật liệu không đạt chuẩn.

Xe cứu thương chở các nạn nhân đi cấp cứu sau vụ việc - Ảnh: AP

Vụ sập xảy ra chỉ vài tuần sau một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một bệnh viện ở thủ đô Islamabad khiến ít nhất 14 trẻ sơ sinh tử vong, gây ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận và dẫn đến nhiều vụ bắt giữ.

Đám cháy xảy ra tại khu vực chăm sóc trẻ sơ sinh ở tầng ba. Các quan chức cho biết ngọn lửa lan nhanh đến mức nhân viên y tế chỉ kịp cứu một trong số 15 trẻ sơ sinh đang được chăm sóc tại đó.

Kết quả điều tra cho thấy khu vực này không được trang bị hệ thống báo cháy hay hệ thống phun nước tự động; bệnh viện cũng thiếu các quy trình chi tiết và công tác đào tạo ứng phó với hỏa hoạn hoặc các tình huống khẩn cấp khác.

Trước đó, vào tháng 7, một vụ sập mái tại một trung tâm dạy thêm đang trong quá trình xây dựng ở thành phố Lahore, miền đông Pakistan cũng đã khiến ít nhất 14 học sinh thiệt mạng.