Bù đắp thiệt thòi nơi đầu sóng

Những ngày chớm đông, cô Trịnh Thị Hoa, Phó Hiệu trưởng Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn không giấu được xúc động khi nhắc về những học trò rời bản làng xa xôi về trường học tập: “Các em mang theo ước mơ về một tương lai tươi sáng hơn, nhưng phía sau những ước mơ ấy là không ít thiệt thòi của các em khi đã phải rời xa gia đình”.

Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn nơi chắp cánh ước mơ cho nhiều học sinh dân tộc thiểu số.

Có em mồ côi cha mẹ, có em mang bệnh phải phẫu thuật, có em lớn lên trong cảnh thiếu thốn đủ bề. Với nhiều học trò, 8 tháng dự bị dưới mái trường không chỉ là hành trình tích lũy kiến thức mà còn là những tháng ngày được thầy cô chăm sóc, chở che như những người mẹ của các em trong gia đình.

Khi các em nhập học, nhà trường tìm hiểu từng hoàn cảnh, chia sẻ với những học sinh gặp khó khăn trong cuộc sống.

Các em chủ yếu là người dân tộc thiểu số đến từ các huyện miền núi của Thanh Hóa, một số ở Nghệ An và các tỉnh miền núi phía Bắc. Có cả những học trò lặn lội từ Lâm Đồng đến trường để được học tập nuôi dưỡng ước mơ.

Với nhiều em, đây là lần đầu tiên phải sống xa gia đình, làm quen với môi trường mới và thích nghi với những khác biệt về văn hóa, điều kiện sinh hoạt. Trình độ đầu vào không đồng đều cũng khiến việc học gặp không ít khó khăn. Thấu hiểu điều đó, thầy cô vừa chú trọng củng cố kiến thức nền, giúp các em theo kịp chương trình, vừa quan tâm đến từng hoàn cảnh để kịp thời động viên, hỗ trợ.

Năm học này, trường có khoảng 650 học sinh nhưng chỉ 23 em thuộc diện xét học bổng, trong khi thực tế số học trò cần hỗ trợ lớn hơn rất nhiều.

“Có em mồ côi, có em bố mẹ ly hôn hoặc người thân vướng vòng lao lý. Có em mắc bệnh nặng hàng tuần phải ra Hà Nội truyền máu, hay khuyết tật vận động. Để không học sinh nào đơn độc, nhà trường huy động mọi nguồn lực từ Ban Giám hiệu, Đoàn Thanh niên, Hội Chữ thập đỏ đến giáo viên chủ nhiệm để đồng hành cùng các em”, cô Hoa cho biết.

Nhiều đêm, học trò phải cấp cứu mổ ruột thừa khẩn cấp nhưng bố mẹ ở xa không kịp có mặt, thầy cô lại đứng ra ký cam kết phẫu thuật. “Nhìn trò đau đớn trên giường bệnh, chúng tôi xót xa như đứt từng khúc ruột”, cô Hoa nghẹn ngào.

Các thầy cô giáo ở ngôi trường bên con sóng không chỉ dạy kiến thức, còn thấu hiểu sẻ chia, chăm sóc những học sinh như người thân trong gia đình.

Điển hình như trường hợp em Kim Thị Thương (Khóa K2) bị ngã gãy xương đùi. Suốt thời gian em điều trị tại ký túc xá, các cô giáo thay nhau nấu cơm mang tận phòng, kèm cặp bài vở và bố trí thi riêng để việc học không bị gián đoạn.

Bên cạnh chăm lo sức khỏe, nhà trường còn tổ chức khu nội trú tách biệt nam nữ, quản lý 24/24 giờ và chú trọng giáo dục kỹ năng sống, sức khỏe sinh sản. Để xóa nhòa rào cản văn hóa, nhiều giáo viên chủ động học tiếng Thái, tìm hiểu phong tục của học trò. Mỗi dịp tết, giáo viên chủ nhiệm tự bỏ tiền mua nguyên liệu gói bánh chưng, tổ chức liên hoan để các em vơi bớt nỗi nhớ nhà.

Học sinh nơi đây xem thầy cô như người mẹ thứ hai.

Nâng bước học trò nghèo chạm tới ước mơ

Gắn bó nhiều năm với trường, cô Trịnh Thị Hương vẫn nhớ mãi câu chuyện về một nữ sinh hộ nghèo khóa 2020. Thời điểm đó, gia đình muốn em nghỉ học để vay tiền đi xuất khẩu lao động.

Trước nguy cơ trò bỏ dở tương lai, cô Hương ra sức động viên và kết nối hỗ trợ. Nhờ vậy, nữ sinh tích cóp được 12 triệu đồng và được miễn phí tiền xe từ Con Cuông (Nghệ An) ra Hà Nội nhập học.

Cô Trịnh Thị Hương trong tiết dạy toán.

Khi trúng tuyển ngành Kinh tế - Thương mại tại một trường đại học ở Hà Nội, em tiếp tục được cô Hương cho vay tiền đóng học phí, ký túc xá và xin giáo trình cũ từ các khóa trước. Vừa học, em vừa làm thêm ở quán ăn với mức công 38.000 - 40.000 đồng/giờ rồi chuyển sang làm gia sư. Từ cô bé rụt rè suýt phải nghỉ học, em vươn lên làm Bí thư lớp và giành học bổng dành cho sinh viên vượt khó của trường đại học.

Niềm vui lớn nhất của các thầy cô giáo chính là nhìn thấy học trò có thể tiếp tục con đường học tập, chạm đến ước mơ.

Cùng chung niềm tự hào đó, cô Mai Thị Thanh, giáo viên môn Lịch sử, nhắc về cậu học trò người Cơ Tu tên Alex Kis (quê Thừa Thiên Huế, khóa 16). Ngày mới nhập học, em gầy gò, nhút nhát và thường xuyên nhịn ăn sáng vì thiếu tiền.

Cô Mai Thị Thanh chia sẻ về những cô cậu học trò dù khó khăn, nhưng luôn kiên cường và trưởng thành.

Nhận thấy hoàn cảnh của trò, cô Thanh tận tình kèm cặp phương pháp học và động viên tinh thần. Đáp lại tình cảm của cô, Alex Kis nỗ lực ôn luyện với quyết tâm đỗ vào trường khối quân đội để bố mẹ đỡ vất vả. Tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, em đạt 9,25 điểm môn Lịch sử, trúng tuyển Học viện Sĩ quan Chính trị và đã tốt nghiệp, công tác tại tỉnh Gia Lai.

“8 tháng dưới mái trường bên bờ biển Sầm Sơn có thể không dài, nhưng với những học trò xa nhà, đó là quãng thời gian các em nhận được không chỉ kiến thức mà còn cả sự chở che, chăm sóc của thầy cô. Từ những khoản tiền hỗ trợ, cuốn sách cũ đến lời động viên đúng lúc, thầy cô Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn đã giúp nhiều học trò vượt qua mặc cảm, thiếu thốn, không phải từ bỏ ước mơ giữa chừng", cô Thanh chia sẻ.

Đối với Ngân Thị Hoàng, học sinh đang theo học tại trường, hành trang lớn nhất mà em và các bạn nhận được trước khi bước vào giảng đường đại học không chỉ là tri thức, mà còn là tình thương của những người thầy, người cô đã tận tụy nâng đỡ các em như chính cha mẹ mình.