Đêm thứ hai của lễ trao giải đã diễn ra tại Kyocera Dome Osaka (Nhật Bản) vào ngày 21/11. G-Dragon xuất hiện với mái tóc dài ngang eo, duỗi thẳng, kết hợp đầy táo bạo giữa các tông màu đen, hồng đậm và đỏ. Diện mạo ấn tượng này đánh dấu một sự thay đổi rõ rệt so với những kiểu tóc ngắn hoặc tóc tẩy sáng màu mà anh thường gắn bó trong suốt sự nghiệp của mình.

Kiểu tóc này cũng góp phần làm nổi bật màn trình diễn đầy kịch tính của BIGBANG. G-Dragon, Taeyang và Daesung cùng xuất hiện trên sân khấu; trong đó, G-Dragon bước ra từ một cấu trúc hình quan tài có khắc dòng chữ Latin "VENI VIDI VICI” – nghĩa là “Tôi đến, tôi thấy, tôi chinh phục”.

Khi khói bao phủ sân khấu, anh phá vỡ đạo cụ này để xuất hiện đầy ấn tượng theo chủ đề “hồi sinh”, để lộ mái tóc dài và tạo nên bầu không khí chủ đạo cho màn trình diễn. BIGBANG cũng lần đầu tiên biểu diễn trực tiếp ca khúc mới đầy bất ngờ mang tên GiiiRIP, bài hát vừa được phát hành ngay trước thềm lễ trao giải.

Mái tóc cầu kỳ này sau đó đã tạo nên một khoảnh khắc hài hước khi BIGBANG lên nhận giải “Music Visionary of the Year” (Nghệ sĩ có tầm nhìn âm nhạc của năm). Vì mái tóc liên tục rủ xuống che khuất khuôn mặt khi anh đứng trước micro, G-Dragon thú nhận: “Mái tóc này đang làm khó tôi quá”. Daesung lập tức bước tới, dùng cả hai tay vén tóc giúp anh và bảo anh cứ tiếp tục phát biểu. Taeyang cũng nhanh chóng tham gia, khiến cả hai thành viên cùng giữ mái tóc cho G-Dragon trong khi anh thực hiện bài phát biểu của mình. Trước tràng cười sảng khoái từ khán giả, G-Dragon hóm hỉnh nói: “Chúng tôi vốn khá tinh nghịch”, góp phần làm cho bầu không khí trở nên vui vẻ, nhẹ nhàng hơn.

Sau khi chương trình lên sóng, nhiều khán giả đã so sánh diện mạo của anh với cố nghệ sĩ rock đầy tầm ảnh hưởng Shin Hae Chul, người được biết đến rộng rãi với biệt danh “Ma vương” (Demon King). Một số người khác cho rằng, kiểu tóc này gợi nhớ đến các giọng ca rock kỳ cựu như Park Wan Kyu và Kim Kyung Ho, những nghệ sĩ vốn gắn liền với hình ảnh mái tóc dài bồng bềnh.

Đánh dấu cột mốc 20 năm kể từ ngày ra mắt, năm nay, BIGBANG đã được vinh danh tại buổi lễ với ba giải thưởng: "Nhân vật có tầm nhìn âm nhạc của năm" (Music Visionary of the Year), "Top 10 nghệ sĩ nam được người hâm mộ bình chọn" (Fans’ Choice Male Top 10) và "Video âm nhạc xuất sắc nhất trên YouTube" (Best Music Video with YouTube) dành cho tác phẩm BiiiG. Hiện tại, nhóm đang gặp gỡ người hâm mộ trên khắp thế giới thông qua chuyến lưu diễn XX : COSMOS, đồng thời tiếp tục các hoạt động quảng bá cho sản phẩm GiiiRIP.