Mái thép 12.000 tấn định hình Trung tâm Hội nghị APEC tại Phú Quốc

Sau một năm thi công, hình hài công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 đã hiện rõ. Ảnh: Sun Group.

Những ngày cuối tháng 10, tại khu vực phía Nam đảo Phú Quốc, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC đang dần hoàn thiện hình dáng tổng thể với hệ mái uốn lượn lấy cảm hứng từ sóng biển. Công trình có quy mô hơn 150.000 m² sàn, thuộc tổ hợp Trung tâm Hội nghị APEC do Tập đoàn Sun Group đầu tư theo hình thức PPP.

Đặt cạnh phối cảnh thiết kế, công trình thực tế cho thấy những đường cong đặc trưng của mái đã hoàn thiện. Ảnh: Sun Group.

Trên mái và mặt ngoài công trình, các tổ đội công nhân, kỹ sư đang lắp đặt, căn chỉnh cấu kiện và vật liệu theo thiết kế. Những hạng mục này được triển khai song song với công tác hoàn thiện kiến trúc, hệ thống kỹ thuật và không gian bên trong.

Công nhân đang lắp đặt, căn chỉnh vật liệu trên mái và mặt ngoài để hoàn thiện các đường cong mô phỏng sóng biển. Ảnh: Sun Group.

Theo báo cáo tiến độ đến ngày 23/10, công trình đã hoàn thành 98% kết cấu, 100% kết cấu thép và toàn bộ phần tôn mái. Đáng chú ý, toàn bộ 13 nhịp mái thép với tổng khối lượng khoảng 12.000 tấn đã được lắp dựng. Dự án đang hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn bộ mặt ngoài trong quý 4/2026.

Hoàn thiện các không gian chức năng

Hệ thống thang cuốn đã được lắp đặt và đang trong quá trình chạy thử. Ảnh: Sun Group.

Bên trong công trình, khu vực đại sảnh tầng 2 đang được triển khai các hạng mục ốp lát, trần, hệ thống cơ điện và nội thất. Hệ thống thang cuốn đã được lắp đặt và đang chạy thử. Các hạng mục hoàn thiện được thực hiện song song với việc thi công mặt ngoài.

Ballroom rộng 11.050 m² được ví như "trái tim" của Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC. Ảnh: Sun Group.

"Trái tim" của Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC là ballroom rộng 11.050 m², với kết cấu vượt nhịp 81 m không bố trí cột giữa. Theo định hướng thiết kế, đây sẽ là một trong những không gian ballroom không cột lớn nhất thế giới khi hoàn thành. Mặt bằng rộng, liền mạch cho phép linh hoạt tổ chức các hội nghị quy mô lớn, triển lãm, yến tiệc và những sự kiện quốc tế có hàng nghìn người tham dự.

Công trình còn có các phòng họp và không gian chức năng phục vụ APEC. Tầng 2 được bố trí 12 phòng họp lớn có thể chia nhỏ linh hoạt; tầng 3 có ballroom khoảng 3.000 m² dành cho các phiên họp chính thức. Các hệ thống cơ điện, âm thanh, chiếu sáng và nội thất đang tiếp tục được triển khai.

Liền kề Trung tâm Hội nghị và Triển lãm là Nhà biểu diễn đa năng APEC, có sức chứa 4.030 chỗ. Ảnh: Sun Group.

Báo cáo tại cuộc làm việc ngày 25/10 với đoàn công tác do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu, với sự tham dự của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng nhiều lãnh đạo Đảng và Nhà nước, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết 21 công trình, dự án phục vụ APEC 2027 đang bám sát các mục tiêu đề ra, nhiều hạng mục kết cấu quan trọng đã hoàn thành. Lãnh đạo tỉnh cam kết hoàn thành toàn bộ các dự án trước ngày 30/6/2027.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhưng không đánh đổi chất lượng, an toàn và mỹ thuật. Ảnh: Sun Group.

Ghi nhận nỗ lực của địa phương, Tập đoàn Sun Group và các nhà thầu, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhưng không đánh đổi chất lượng, an toàn và mỹ thuật.

Riêng Trung tâm Hội nghị và Triển lãm đặt mục tiêu hoàn thiện nội thất trước ngày 31/3/2027, dành thời gian nghiệm thu, vận hành thử. Sau APEC, công trình được kỳ vọng góp phần đưa Phú Quốc trở thành điểm đến hội nghị, triển lãm và sự kiện quốc tế tầm cỡ thế giới.

Mộc An