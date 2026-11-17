Mô hình canh tác na ứng dụng công nghệ cao tại xã Mai Sơn.

Tại vùng trồng dâu tây Tân Thảo, xã Mai Sơn, nhiều diện tích sản xuất được đầu tư hệ thống tưới ẩm, bón phân tự động, giúp kiểm soát lượng nước, dinh dưỡng, giảm công lao động và nâng cao hiệu quả canh tác. Anh Nguyễn Đình Lâm, Giám đốc HTX Tân Thảo, cho biết: Toàn bộ 50 ha dâu tây và rau màu của HTX đã được lắp đặt hệ thống tưới tự động. HTX còn ứng dụng công nghệ xử lý đất, cải thiện môi trường canh tác; đầu tư nhà lưới sản xuất cây giống, ưu tiên sử dụng phân bón hữu cơ. Nhờ đó, năng suất, chất lượng dâu tây và rau màu được nâng lên, góp phần thay đổi tập quán sản xuất của các thành viên.

Không chỉ các HTX, nhiều hộ nông dân cũng chủ động đổi mới phương thức canh tác, đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Năm 2022, anh Nguyễn Bá Thành, thôn Hát Lót, xã Mai Sơn, chuyển đổi toàn bộ 2,5 ha xoài Đài Loan sang trồng cam Canh. Anh tích cực học hỏi kỹ thuật, sử dụng men vi sinh xử lý đất, lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt, châm phân tự động; áp dụng kỹ thuật cắt tỉa, tạo tán, kích thích mầm hoa, ưu tiên sử dụng phân bón hữu cơ và chế phẩm sinh học. Nhờ áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật, vườn cam sinh trưởng tốt, cho năng suất cao. Vụ cam năm nay, mặc dù sản lượng giảm so với năm trước, gia đình anh dự kiến thu hoạch khoảng 70 tấn quả, với giá bán bình quân 30.000 đồng/kg, doanh thu ước đạt 2,1 tỷ đồng.

Mô hình trồng cam canh ứng dụng công nghệ cao tại thôn Hát Lót, xã Mai Sơn.

Một trong những mô hình tiêu biểu trong ứng dụng công nghệ vào sản xuất là của gia đình anh Nguyễn Hữu Long, tiểu khu 3 Cò Nòi, xã Mai Sơn. Từ những vườn na giống địa phương, anh Long cải tạo, ghép các giống na mới có giá trị kinh tế cao như na hoàng hậu, na dứa, na sầu riêng; đồng thời áp dụng kỹ thuật cắt tỉa, tạo tán, thụ phấn bổ sung, đầu tư hệ thống tưới và bón phân tự động. Hiện gia đình duy trì 4 ha na các loại, sản lượng đạt 80-90 tấn quả/năm, thu nhập trên 3 tỷ đồng. Năm 2022, anh tiếp tục đầu tư 4.000 m² nhà màng sản xuất cây rau giống, mỗi năm cung ứng khoảng 150 triệu cây giống các loại, góp phần đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Mô hình nhà lưới sản xuất cây rau giống tại tiểu khu 3 Cò Nòi, xã Mai Sơn.

Từ những mô hình cụ thể, có thể thấy việc đưa khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất đang từng bước thay đổi tư duy và phương thức canh tác của nông dân Mai Sơn. Các khâu từ chăm sóc, tưới tiêu đến quản lý dinh dưỡng cây trồng ngày càng được kiểm soát chặt chẽ, giúp giảm chi phí nhân công, nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất. Các loại nông sản chủ lực như na, nhãn, xoài, dâu tây được chú trọng đầu tư, phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa. Đến nay, toàn xã có 1.120/4.500 ha cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao; trong đó, gần 200 ha na và trên 214 ha xoài được công nhận vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao; 30 ha sản xuất theo hướng hữu cơ; 124 ha xoài và nhãn được cấp mã số vùng trồng.

Mô hình canh tác dâu tây chất lượng cao tại HTX Tân Thảo, xã Mai Sơn.

Ông Nguyễn Anh Thu, Phó Chủ tịch UBND xã Mai Sơn, cho biết: Xã tập trung quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa, ưu tiên phát triển cây ăn quả có chất lượng, giá trị kinh tế cao như na, nhãn, xoài, dâu tây và các loại rau màu. Khuyến khích người dân sản xuất theo hướng an toàn, hữu cơ; ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm, nhà màng, cảm biến độ ẩm và sử dụng giống mới thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, kết nối với doanh nghiệp, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản.

Mô hình trồng rau màu ứng dụng công nghệ cao tại HTX Dâu tây Xuân Quế, xã Mai Sơn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Mai Sơn vẫn còn không ít khó khăn. Chi phí đầu tư nhà màng, hệ thống tưới tự động lớn; quy mô sản xuất của một số hộ còn nhỏ lẻ, khả năng tiếp cận nguồn vốn và ứng dụng kỹ thuật chưa đồng đều. Cùng với đó, thời tiết diễn biến bất thường, sâu bệnh và biến động thị trường cũng tác động đến năng suất, hiệu quả sản xuất.

Sản phẩm cam canh được sản xuất theo hướng hữu cơ tại xã Mai Sơn.

Thời gian tới, xã Mai Sơn tiếp tục hoàn thiện quy hoạch vùng sản xuất phù hợp với lợi thế từng địa bàn; tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ nông dân tiếp cận nguồn vốn, nhân rộng các mô hình hiệu quả. Đồng thời, khuyến khích đầu tư công nghệ bảo quản, sơ chế, chế biến, xây dựng thương hiệu và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương, nâng cao giá trị nông sản và thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững.