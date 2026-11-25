Lực lượng chức năng xã Mai Sơn thu thập dữ liệu tại hộ gia đình.

Khó khăn lớn nhất trong quá trình làm sạch dữ liệu đất đai tại Mai Sơn là việc rà soát, đối chiếu những hồ sơ được hình thành qua nhiều thời kỳ, không ít trường hợp thông tin trên giấy chứng nhận, hồ sơ địa chính và thực tế sử dụng chưa thống nhất. Việc xác định chính xác vị trí, ranh giới thửa đất vì thế mất nhiều thời gian, nhất là với các hồ sơ tại địa bàn Cò Nòi và Hát Lót cũ.

Ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND xã, thông tin: Thực hiện Kế hoạch về triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, xã đã thành lập Ban Chỉ đạo, các tổ công tác và phân công nhiệm vụ theo phương châm “6 rõ”. Huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị; phân công cơ quan chuyên môn phối hợp với Công an xã, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực VI, Hạt Kiểm lâm khu vực VI và các thôn, bản, tiểu khu trong đối chiếu, xác minh thông tin.

Cán bộ Phòng Nông nghiệp và Môi trường xã nhập dữ liệu.

Qua rà soát, toàn xã có 67.261 thửa đất cần đồng bộ, đối khớp. Xã tập trung rà soát, phân loại từng nhóm hồ sơ và từng địa bàn để có hướng xử lý phù hợp. Anh Lò Văn Thương, cán bộ Phòng Nông nghiệp và Môi trường xã Mai Sơn, cho biết: Những trường hợp đủ điều kiện được cập nhật trước; hồ sơ còn vướng tiếp tục được xác minh hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, xử lý. Với thông tin chưa thống nhất, cán bộ phải đối chiếu dữ liệu trên hệ thống với giấy tờ người dân cung cấp, trường hợp cần thiết kiểm tra dữ liệu dân cư. Những thửa đất chưa rõ vị trí, ranh giới, diện tích được phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và người sử dụng đất kiểm tra, xác minh thực tế.

Với những giải pháp cụ thể, đến ngày 9/11/2026, cơ sở dữ liệu đất đai của xã đã được tích hợp trên hệ thống tập trung với 67.261 dòng dữ liệu. Trong đó, 48.009 dòng thuộc nhóm 1 “Đúng - Đủ - Sạch - Sống”, chiếm 73,9%; 17.195 dòng thuộc nhóm 2 cần tiếp tục bổ sung, chuẩn hóa. Đối với 2.057 thửa thuộc nhóm 3, xã đang phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực VI thu thập thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu đất lâm nghiệp.

Cán bộ xã Mai Sơn kiểm tra hiện trạng đất tại Tiểu khu 1.

Ông Đỗ Văn Dũng, Trưởng tiểu khu 1, cho biết: Tiểu khu 1 có 455 hộ dân với số lượng thửa đất cần rà soát lớn. Ban quản lý tiểu khu tăng cường tuyên truyền qua nhóm Zalo, hệ thống loa truyền thanh để người dân chủ động cung cấp hồ sơ. Với những thửa đất đã qua nhiều lần mua bán, chúng tôi liên hệ chủ sử dụng cũ để kết nối với chủ mới, cùng đối chiếu thông tin. Nhờ đó, đến nay, 100% hồ sơ đất của nhân dân đã được số hóa trên hệ thống.

Việc chuẩn hóa, số hóa dữ liệu đất đai cũng được người dân kỳ vọng sẽ giúp giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. Khi thông tin về người sử dụng đất và thửa đất được cập nhật thống nhất, cơ quan chức năng có thể tra cứu nhanh hơn, hạn chế yêu cầu người dân bổ sung những giấy tờ đã có trong hệ thống. Bà Trần Thị Lan, xóm 4, tiểu khu 1, chia sẻ: Gia đình ủng hộ việc rà soát, số hóa hồ sơ đất đai. Khi thông tin được cập nhật đầy đủ, chính xác, người dân mong muốn việc thực hiện các thủ tục sẽ thuận tiện hơn, hạn chế phải đi lại để xác minh những nội dung đã có. Hồ sơ được quản lý chặt chẽ cũng giúp gia đình yên tâm hơn về thửa đất của mình.

Hiện nay, xã Mai Sơn đang tập trung rà soát, bổ sung, chuẩn hóa dữ liệu nhóm 2, phấn đấu chuyển 100% thửa đất đủ điều kiện sang nhóm 1. Đẩy nhanh xử lý dữ liệu không gian, hồ sơ địa chính còn thiếu, chưa thống nhất; phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực VI hoàn thiện dữ liệu đất lâm nghiệp thuộc nhóm 3. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn, bố trí nhân lực phù hợp, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ và tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân cung cấp, bổ sung hồ sơ, thông tin đất đai. Chủ động phối hợp với các sở, ngành để được hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn về chuyên môn, kỹ thuật, bảo đảm dữ liệu được cập nhật đầy đủ, chính xác và duy trì thường xuyên.

Từ rà soát hồ sơ, xác minh thực tế đến cập nhật trên hệ thống số, Mai Sơn đang từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, để địa phương chuyển dần từ quản lý dựa trên hồ sơ giấy sang quản lý bằng dữ liệu số, tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước và người dân khi thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai.