Mái nhà đặc biệt nơi biên cương Tuyên Quang

Mái nhà chung nơi biên giới

Trong bữa cơm tối quây quần tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Xín Cái, câu chuyện của cô giáo trẻ Thẩm Thị Nguyệt (quê ở xã Quang Long, tỉnh Cao Bằng) khiến chúng tôi cảm nhận rõ hơn tình cảm ấm áp dưới mái nhà chung nơi biên giới. Lần đầu đến nhận công tác tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Vĩ, xa gia đình, chưa quen điều kiện sinh hoạt ở vùng cao, cô Nguyệt không khỏi lo lắng.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Vĩ đang được khẩn trương xây dựng trên diện tích 3,62ha, với tổng mức đầu tư hơn 211 tỷ đồng, quy mô 30 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập, ăn ở và sinh hoạt của 1.085 học sinh cùng các giáo viên. Công trình được kỳ vọng từng bước khắc phục những khó khăn về cơ sở vật chất, điều kiện dạy và học ở địa bàn biên giới.

“Trước khi lên Sơn Vĩ, tôi lo nhất chuyện ăn, ở và thích nghi với môi trường mới. Trong lúc công trình trường học chưa xây dựng xong, được các chú bộ đội quan tâm, bố trí chỗ ở, tôi và các thầy cô cảm thấy rất ấm lòng. Sự giúp đỡ ấy giúp tôi yên tâm công tác, thêm động lực gắn bó với học sinh nơi biên giới”, cô Nguyệt chia sẻ.

Trung tá Nguyễn Xuân Giang, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun, trò chuyện, động viên các thầy, cô giáo đang được đơn vị bố trí nơi ăn, ở tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Xín Cái.

Hiện có 7 giáo viên của nhà trường được Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun bố trí nơi ăn ở tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Xín Cái, do một số hạng mục của trường nội trú liên cấp chưa hoàn thiện, chỗ ở dành cho giáo viên còn thiếu. Sự hỗ trợ kịp thời của đơn vị đã giúp các thầy, cô giáo ổn định cuộc sống, tập trung giảng dạy.

Trong số đó có thầy Trần Trọng Nghĩa (quê ở xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang) là giáo viên Trường THPT Chuyên Hà Giang được biệt phái đến Sơn Vĩ. Rời môi trường công tác quen thuộc, thầy phải thích nghi với điều kiện đi lại, sinh hoạt và đặc thù giảng dạy ở vùng cao, biên giới.

“Được Bộ đội Biên phòng bố trí chỗ ở, chúng tôi rất cảm động. Sự quan tâm ấy giúp giáo viên ổn định cuộc sống, có thêm thời gian chuẩn bị bài giảng, chăm lo cho học sinh”, thầy Nghĩa bày tỏ.

Trung tá Nguyễn Xuân Giang, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun tới thăm hỏi, nắm tình hình nơi ăn, ở, sinh hoạt của các giáo viên.

Sau mỗi ngày lên lớp, các thầy, cô giáo trở về “ngôi nhà chung” nghỉ ngơi, soạn giáo án, chuẩn bị bài giảng cho ngày hôm sau. Những sinh hoạt bình dị ấy diễn ra ngay trong khuôn viên đơn vị, nơi cán bộ, chiến sĩ vẫn duy trì nền nếp công tác, thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Sơn Vĩ là xã biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Tuyên Quang, địa hình chủ yếu là núi đá; các thôn, bản nằm cách xa nhau, giao thông đi lại khó khăn, đời sống người dân còn nhiều thiếu thốn. Vì vậy, việc ổn định nơi ăn, ở cho đội ngũ giáo viên từ địa phương khác đến công tác có ý nghĩa thiết thực.

Thiếu tá Diệp Văn Quang, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Xín Cái, chia sẻ: “Dù điều kiện của đơn vị còn hạn chế, anh em đều sẵn sàng sẻ chia chỗ ở với các thầy, cô giáo. Chúng tôi coi các thầy, cô như người thân trong gia đình, mong mọi người yên tâm công tác, gắn bó với học sinh vùng biên”.

Các thầy, cô giáo trồng rau trong khuôn viên Trạm Kiểm soát Biên phòng Xín Cái để cải thiện đời sống nơi biên cương gian khó.

Một bên là những người lính ngày đêm bám đường biên, cột mốc; một bên là những người thầy mang tri thức đến với học sinh vùng cao. Công việc khác nhau nhưng cùng chung trách nhiệm với mảnh đất biên cương.

Chung tay gieo chữ, vun đắp thế trận lòng dân

Không chỉ giúp đỡ các giáo viên về nơi ăn, ở, sinh hoạt, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun còn tích cực góp sức hoàn thiện cơ sở vật chất Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Vĩ. Tranh thủ thời gian, bộ đội tham gia vận chuyển vật liệu xây dựng, kiểm tra hệ thống điện, nước, vệ sinh khuôn viên, sắp xếp bàn ghế, giường ngủ tại khu nội trú, góp phần tạo môi trường học tập, sinh hoạt khang trang, thuận tiện cho học sinh.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun vận chuyển vật liệu xây dựng, góp sức hoàn thiện cơ sở vật chất Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Vĩ.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền và nhà trường tuyên truyền, vận động phụ huynh đưa con em đến trường, duy trì sĩ số học sinh. Những việc làm thiết thực ấy góp phần cùng địa phương tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục vùng biên.

Trung tá Nguyễn Xuân Giang, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun, cho biết: “Cùng với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, đơn vị luôn xác định đồng hành cùng sự nghiệp giáo dục là trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ. Chúng tôi mong muốn bằng những việc làm cụ thể, thiết thực sẽ góp phần giúp các thầy, cô giáo yên tâm bám trường, bám lớp, chăm lo tốt hơn cho học sinh”.

Thầy Trần Văn Trung, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Vĩ, chia sẻ: “Sự đồng hành, giúp đỡ thiết thực của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun đã góp phần giúp nhà trường khắc phục khó khăn, từng bước ổn định hoạt động dạy và học. Đây là nguồn động viên lớn để đội ngũ giáo viên yên tâm công tác, gắn bó với học sinh vùng biên”.

Ở nơi biên cương còn nhiều gian khó, những việc làm giản dị nhưng thiết thực, giàu ý nghĩa của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun là minh chứng sinh động cho tình cảm “quân với dân như cá với nước”, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, củng cố vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới Tổ quốc.