Mái nhà chung gắn kết hội viên

Qua giới thiệu các gian hàng trưng bày sản phẩm, Hội LHPN tỉnh đã tạo môi trường kết nối hội viên hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Tại xã Thiệu Trung, thông qua tổ chức hội, chị Lê Thị Yên, chi hội phụ nữ Trà Đông được vay vốn ngân hàng để đầu tư máy móc phát triển dịch vụ nông nghiệp, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho các thành viên trong gia đình nhiều năm qua. Đến tháng 5/2026, chị được Hội LHPN xã hỗ trợ 13 triệu đồng mua bò giống, gia đình chị đối ứng thêm 12 triệu đồng mua bò mẹ đang mang thai. Chỉ sau 5 tháng chăm sóc, bò mẹ đã sinh bê con khỏe mạnh. Dự kiến, bê con có thể bán với giá từ 13 đến 15 triệu đồng.

Chị Yên chia sẻ: “Tôi cũng như nhiều chị em khác rất biết ơn sự quan tâm của tổ chức hội. Tham gia sinh hoạt, chúng tôi không chỉ được hỗ trợ sản xuất mà còn có cơ hội chia sẻ, giúp đỡ nhau trong các hoạt động cộng đồng”.

Ngoài hỗ trợ sinh kế, các cấp hội còn chú trọng tạo môi trường để phụ nữ được giao lưu, kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và tham gia các phong trào phù hợp với điều kiện, sở thích của bản thân. Nhiều phụ nữ bận rộn với công việc kinh doanh, buôn bán trước đây ít có thời gian tham gia hoạt động tập thể, nay đã chủ động sắp xếp công việc để đồng hành cùng chị em trong các chương trình thiện nguyện, thể dục thể thao và hoạt động tại địa phương.

Chị Nguyễn Thị Thơm, chi hội phụ nữ thôn Hà Bình, xã Hoạt Giang cho biết: "Trước đây, kinh tế gia đình khó khăn nên bản thân tập trung kinh doanh. Sau đó, chi hội đã vận động tham gia sinh hoạt và từ đó tôi đã tích cực tham gia nhiều hoạt động của tổ chức hội. Qua sinh hoạt, tôi đã kết nối với nhiều chị em khác duy trì mô hình “Bếp cháo tình thương” ở Bệnh viện Đa khoa Hà Trung; nhận đỡ đầu 1 cháu mồ côi mỗi tháng 500 ngàn đồng. Việc làm tuy nhỏ bé, nhưng tôi thấy vui vì giúp được người khó khăn đúng lúc họ cần”.

Chị Nguyễn Thị Thu, phường Bỉm Sơn cũng được Hội LHPN phường kết nối tham dự cuộc thi “Ý tưởng phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp”, năm 2026 do Hội LHPN tỉnh tổ chức với tác phẩm “Từ con ốc quê đến đặc sản ẩm thực xứ Thanh” và đã đoạt giải Ba. Với chị Thu, đây là động lực lớn để chị phát triển mô hình nuôi ốc và chế biến các sản phẩm từ ốc.

Thông qua hoạt động của tổ chức hội, nhiều hội viên, phụ nữ có thêm cơ hội tiếp cận các kiến thức, kỹ năng vừa phát triển kinh tế, vừa chăm sóc gia đình tốt hơn. Sự hỗ trợ không chỉ giúp hội viên có thêm điều kiện cải thiện thu nhập mà còn khơi dậy tinh thần chủ động, tự tin vươn lên, tích cực đóng góp cho gia đình và cộng đồng.

Hội LHPN xã Thiệu Trung thăm, động viên chị Lê Thị Yên thôn Trà Đông được hỗ trợ “Bê vàng” để phát triển kinh tế.

Thực tế cho thấy, sức hút của tổ chức hội không chỉ nằm ở số lượng hoạt động các phong trào mà quan trọng hơn là khả năng đáp ứng nhu cầu chính đáng của hội viên. Khi được quan tâm, lắng nghe, được tạo điều kiện phát triển, phụ nữ sẽ tin tưởng, gắn bó với tổ chức hội. Với ý nghĩa đó, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng linh hoạt, đa dạng, sát với thực tiễn cơ sở; cụ thể hóa bằng những mô hình, phần việc gần gũi với đời sống, như: “Ngày Chủ nhật xanh”, phong trào xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch, 3 an”, câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao, đồng diễn dân vũ, giao lưu bóng chuyền hơi, mẹ đỡ đầu, con giống niềm tin, ngôi nhà xanh..., mỗi hoạt động đều mở ra cơ hội để phụ nữ gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ và phát huy sở trường, cùng nhau xây dựng hình ảnh người phụ nữ thời đại mới: “Yêu nước, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên”.

Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, đa dạng về đối tượng, đã giúp các cấp hội tập hợp, thu hút nhiều hội viên tham gia sinh hoạt. 9 tháng năm 2026, các cấp hội phát triển mới hơn 2.800 hội viên, kết nạp 101 hội viên danh dự, nâng tổng số lên 749.600 hội viên toàn tỉnh; giới thiệu 341 nữ quần chúng ưu tú để Đảng xem xét, kết nạp.

Những kết quả này cho thấy sức lan tỏa của các phong trào, đồng thời phản ánh nỗ lực đổi mới phương thức tập hợp, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.